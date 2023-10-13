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Россияне снова штурмуют Авдеевку огромным количеством живой силы и техники: подробности

Россияне идут на штурм тысячами военных и десятками техники, подтвердил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш

сегодня, 16:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские оккупационные войска штурмуют позиции украинских защитников в районе Авдеевки Донецкой области тысячами и десятками техники. От постоянных боев за Авдеевку, которые не утихают уже четвертые сутки, город весь в огне. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Россияне снова штурмуют Авдеевку огромным количеством живой силы и техники: подробности

Штурм Авдеевки. Фото: Getty Images

"Очень горячо на Авдеевском направлении. За ночь, если говорить об общину, то 13 ракет прилетело. По позициям вообще нет точного понимания, точно было более 20 ракет. Бои уже 4 сутки не утихают ни днем, ни ночью. Стрелковые бои, работает артиллерия круглосуточно. Штурмовые действия врага не прекращаются. Ситуация очень сложная, но контролируемая", — сообщил глава Авдеевской ГВА.


При этом он подтвердил, что видео, которое активно распространяют в сети, когда на Авдеевку летят зажигательные снаряды – правда. Россияне действительно использовали зажигательные снаряды во время атак по городу.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне резко активизировали боевые действия на востоке Украины. Особенно жарко в районе Авдеевки. В свою очередь, ВСУ разрушили мост между Горловкой и Ясиноватой, ломая логистику оккупантов. Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что у России есть ресурсы для ведения войны до 2026 года. Что можно сказать о ситуации на российско-украинском фронте и вокруг него на данный момент? Как и почему всё может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – сколько км россияне захватили под Авдеевкой: в ISW рассказали о новом наступлении РФ.




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