Россияне снова штурмуют Авдеевку огромным количеством живой силы и техники: подробности

Российские оккупационные войска штурмуют позиции украинских защитников в районе Авдеевки Донецкой области тысячами и десятками техники. От постоянных боев за Авдеевку, которые не утихают уже четвертые сутки, город весь в огне. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Штурм Авдеевки. Фото: Getty Images

"Очень горячо на Авдеевском направлении. За ночь, если говорить об общину, то 13 ракет прилетело. По позициям вообще нет точного понимания, точно было более 20 ракет. Бои уже 4 сутки не утихают ни днем, ни ночью. Стрелковые бои, работает артиллерия круглосуточно. Штурмовые действия врага не прекращаются. Ситуация очень сложная, но контролируемая", — сообщил глава Авдеевской ГВА.

При этом он подтвердил, что видео, которое активно распространяют в сети, когда на Авдеевку летят зажигательные снаряды – правда. Россияне действительно использовали зажигательные снаряды во время атак по городу.

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