Сколько км россияне захватили под Авдеевкой: в ISW рассказали о новом наступлении РФ

Российские силы захватили 4,52 квадратных километра территории с разных направлений вокруг Авдеевки за последние три дня и вражеские войска находятся на расстоянии 3,32 км от дороги — украинской линии связи. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Наступление России. Фото: GETTY IMAGES

По оценкам ISW российские войска по состоянию на 12 октября не обеспечили серьезного прорыва под Авдеевкой и вряд ли сразу отсекут украинские силы в Авдеевке.

Геолокационные кадры указывают на то, что российские войска потеряли бронетехнику в количестве не менее батальона тактической группы (50 единиц — ред.) во время наступательных операций вокруг Авдеевки.

По информации военных аналитиков, надежный пользователь X (Twitter) 12 октября отметил, что с 10 октября под Авдеевкой украинские силы уничтожили 33 российские бронемашины и 15 танков.

Украинский офицер запаса заявил, что по скромным оценкам украинские силы уничтожили не менее 36 машин российской бронетехники, включая танки и бронетранспортеры.

Военный блогер также заявил, что обе стороны несут "значительные потери" в операциях вокруг Авдеевки.

На кадрах, опубликованных 11 октября, якобы видно, как российская бронетехника в колонне вблизи Авдеевки падает в водоем, а геолокационные кадры, опубликованные 11 и 12 октября, показывают, как украинские войска наносят удары по колоннам российской техники в районе Авдеевки.

Эти кадры указывают на то, что российские бронетехнические силы, возможно, не применяют уроки, извлеченные из предыдущих наступательных операций под Угледаром в феврале 2023 года или вокруг Киева в марте 2022 года, когда украинские силы уничтожили беспорядочно наступающую колонну российской бронетехники.

Украинские обороняющиеся силы наносят относительно значительные потери и ухудшают материально-техническое обеспечение России вблизи Авдеевки, что, вероятно, замедляет темпы продвижения россиян. Российский военный блогер утверждал, что темп российского продвижения замедлился, и российские силы теперь сосредоточены на "качественных" атаках после того, как понесли большие потери в технике.

На геолокационных кадрах, опубликованных 12 октября, видно, что украинские войска уничтожили мост к северо-востоку от Авдеевки между Ясиноватой и Горловкой. Российский военный блогер утверждал, что разрушение моста негативно повлияет на логистику России в районе Авдеевки и что российские войска, вероятно, столкнутся с трудностями при попытке отремонтировать мост из-за его близости к линии фронта.

Российские источники утверждали, что российские силы пытаются создать котел вокруг украинских сил в Авдеевке, но быстро признали, что нынешний прогресс является медленным.

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