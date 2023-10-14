Сырский заявил о новом наступлении РФ: какой город хотят окружить оккупанты

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Кравцев Сергей
Наступление российских войск на Купянском направлении возобновилось. Оккупанты хотят окружить Купянск и выйти к реке Оскол. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Military Media Center.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
По его словам, главная цель противника – разгром украинских войск, окружение Купянска и выход на рубеж реки Оскол.
Читайте также на портале "Комментарии" — российское военное командование установило новую дату полной оккупации Донецкой области. Оккупанты считают, что им по силам выйти на административные границы до 31 декабря 2023 года. Такое заявление в эфире Украинского радио сделал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
Также издание "Комментарии" сообщало – россияне резко активизировали боевые действия на востоке Украины. Особенно жарко в районе Авдеевки. В свою очередь, ВСУ разрушили мост между Горловкой и Ясиноватой, ломая логистику оккупантов. Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что у России есть ресурсы для ведения войны до 2026 года. Что можно сказать о ситуации на российско-украинском фронте и вокруг него на данный момент? Как и почему всё может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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сегодня, 14:26
Шо, распиаренный контрнаступ все, здулся, на каких то пару сел отбить хватило. Теперь оборонительно сдавательная фаза началась. Шоу зеленского выблядка продолжается.