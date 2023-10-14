Сырский заявил о новом наступлении РФ: какой город хотят окружить оккупанты

Наступление российских войск на Купянском направлении возобновилось. Оккупанты хотят окружить Купянск и выйти к реке Оскол. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Military Media Center.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась. Противник после нанесенных ему потерь через два месяца возобновился и начал активные наступательные действия в районе Макеевки, а впоследствии и на Купянском направлении. Идут тяжелые бои", — заявил Сырский.

По его словам, главная цель противника – разгром украинских войск, окружение Купянска и выход на рубеж реки Оскол.

"Ежедневно противник совершает десятки атак силами штурмовых групп при поддержке бронетехники, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям", — добавил он.

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