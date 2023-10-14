logo

BTC/USD

26890.60

ETH/USD

1549.87

LTC/USD

61.54

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сырский заявил о новом наступлении РФ: какой город хотят окружить оккупанты
commentss НОВОСТИ Все новости

Сырский заявил о новом наступлении РФ: какой город хотят окружить оккупанты

Российские захватчики снова хотят окружить Купянск

сегодня, 14:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Наступление российских войск на Купянском направлении возобновилось. Оккупанты хотят окружить Купянск и выйти к реке Оскол. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Military Media Center.

Сырский заявил о новом наступлении РФ: какой город хотят окружить оккупанты

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась. Противник после нанесенных ему потерь через два месяца возобновился и начал активные наступательные действия в районе Макеевки, а впоследствии и на Купянском направлении. Идут тяжелые бои", — заявил Сырский.


По его словам, главная цель противника – разгром украинских войск, окружение Купянска и выход на рубеж реки Оскол.

"Ежедневно противник совершает десятки атак силами штурмовых групп при поддержке бронетехники, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — российское военное командование установило новую дату полной оккупации Донецкой области. Оккупанты считают, что им по силам выйти на административные границы до 31 декабря 2023 года. Такое заявление в эфире Украинского радио сделал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне резко активизировали боевые действия на востоке Украины. Особенно жарко в районе Авдеевки. В свою очередь, ВСУ разрушили мост между Горловкой и Ясиноватой, ломая логистику оккупантов. Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что у России есть ресурсы для ведения войны до 2026 года. Что можно сказать о ситуации на российско-украинском фронте и вокруг него на данный момент? Как и почему всё может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/militarymediacenter/3388
Теги:
comments

Обсуждения

Донбас

сегодня, 14:26

Шо, распиаренный контрнаступ все, здулся, на каких то пару сел отбить хватило. Теперь оборонительно сдавательная фаза началась. Шоу зеленского выблядка продолжается.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!