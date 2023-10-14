logo

BTC/USD

26893.61

ETH/USD

1549.89

LTC/USD

61.54

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Цель Кремля – оккупировать всю Донецкую область: появились новые сроки
commentss НОВОСТИ Все новости

Цель Кремля – оккупировать всю Донецкую область: появились новые сроки

Российские оккупанты установили новую дату выхода на административные границы Донецкой области – 31 декабря

сегодня, 13:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российское военное командование установило новую дату полной оккупации Донецкой области. Оккупанты считают, что им по силам выйти на административные границы до 31 декабря 2023 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире Украинского радио сделал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Цель Кремля – оккупировать всю Донецкую область: появились новые сроки

Бои на Донбассе. Фото: из открытых источников

"Они (россияне – ред.) поставили очередную дату выхода на административные границы Донецкой области. Теперь это 31 декабря. То есть, до конца года им поставлена задача выйти на админграницы Донецкой области", — проинформировал Барбаш.


По его словам, оккупанты понимают, что в случае оккупации Авдеевки им будет проще дойти до Покровска и других населенных пунктов. Поэтому для них важно "взять высоты" города.

В то же время Авдеевку, как подчеркнул Барбаш, российские войска "просто стирают". 

Читайте также на портале "Комментарии" — российское наступление на Авдеевку потерпело полный провал, несмотря на попытки россиян заявлять о своих успехах. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне резко активизировали боевые действия на востоке Украины. Особенно жарко в районе Авдеевки. В свою очередь, ВСУ разрушили мост между Горловкой и Ясиноватой, ломая логистику оккупантов. Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что у России есть ресурсы для ведения войны до 2026 года. Что можно сказать о ситуации на российско-украинском фронте и вокруг него на данный момент? Как и почему всё может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!