Цель Кремля – оккупировать всю Донецкую область: появились новые сроки

Российское военное командование установило новую дату полной оккупации Донецкой области. Оккупанты считают, что им по силам выйти на административные границы до 31 декабря 2023 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире Украинского радио сделал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Бои на Донбассе. Фото: из открытых источников

"Они (россияне – ред.) поставили очередную дату выхода на административные границы Донецкой области. Теперь это 31 декабря. То есть, до конца года им поставлена задача выйти на админграницы Донецкой области", — проинформировал Барбаш.

По его словам, оккупанты понимают, что в случае оккупации Авдеевки им будет проще дойти до Покровска и других населенных пунктов. Поэтому для них важно "взять высоты" города.

В то же время Авдеевку, как подчеркнул Барбаш, российские войска "просто стирают".

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