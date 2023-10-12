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Почему россияне з огромными потерями продолжают штурм Авдеевки: в ВСУ дали ответ

В ВСУ заявили, что РФ хочет получить какую-нибудь знаковую "победу", поэтому упорно атакует Авдеевку

сегодня, 13:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские войска продолжают активные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Активно на этом направлении работает авиация. Таким образом, россияне хотят получить хоть какую-то знаковую "победу" и переломить ход боевых действий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Почему россияне з огромными потерями продолжают штурм Авдеевки: в ВСУ дали ответ

Авдеевка. Фото: из открытых источников

"Авдеевку враг рассматривает как возможность получить какую-то знаковую "победу" и переломить ход боевых действий. Если в начале полномасштабного вторжения Авдеевка рассматривалась врагом как нечто незначительное, то сегодня захват или окружение Авдеевки для него больше всего, чего он может достичь на данном этапе", — отметил Штупун.


Поэтому, по его словам, оккупанты не прекращают обстрел с истребителей. Несмотря на то, что ВСУ дают мощный отпор врагу, он продолжает наступательные действия и даже усиливает их. Так, за прошедшие сутки противник нанес один ракетный удар и 39 авиационных. Также захватчики провели 51 боевое столкновение и минимум 930 были из артиллерии.

В то же время в зоне ответственности ОВСУ "Таврия" украинские защитники ни на один метр не отошли назад, они продолжают отбивать атаки агрессора и прочно держат оборону. В частности, военные ВСУ отразили более 10 атак в районе Авдеевки.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне резкой активизации россиян на востоке, особенно в районе Авдеевки, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, что наступил завершающий период этой войны. Также стало известно, что Зеленский впервые принял участие в заседании формата "Рамштайн". О чем говорит эскалация на российско-украинском фронте? Связано ли это с обострением на Ближнем Востоке? Следует ли ожидать прорывных военных решений от наших партнеров? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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В заголовку дуже складне питання для корумпованих боягузів. У ворога і генерали не боялись йти на передову для виправлення ситуації. Гинули але не ховались, як наші, за спинами. Там керівництво не бреше з бункерів про те, що ворожі літаки бояться залітати на нашу територію. Тепер розповідають інше, що ворожа авіація діє дуже активно. Корумпованим юдеям ні в чому не можна вірити. Вони завжди брешуть як їм вигідно на цей момент. Все, до чого вони отримують доступ, владу стає розікраденим та знищеним.


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