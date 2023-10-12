Почему россияне з огромными потерями продолжают штурм Авдеевки: в ВСУ дали ответ

Российские войска продолжают активные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Активно на этом направлении работает авиация. Таким образом, россияне хотят получить хоть какую-то знаковую "победу" и переломить ход боевых действий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Авдеевка. Фото: из открытых источников

"Авдеевку враг рассматривает как возможность получить какую-то знаковую "победу" и переломить ход боевых действий. Если в начале полномасштабного вторжения Авдеевка рассматривалась врагом как нечто незначительное, то сегодня захват или окружение Авдеевки для него больше всего, чего он может достичь на данном этапе", — отметил Штупун.

Поэтому, по его словам, оккупанты не прекращают обстрел с истребителей. Несмотря на то, что ВСУ дают мощный отпор врагу, он продолжает наступательные действия и даже усиливает их. Так, за прошедшие сутки противник нанес один ракетный удар и 39 авиационных. Также захватчики провели 51 боевое столкновение и минимум 930 были из артиллерии.

В то же время в зоне ответственности ОВСУ "Таврия" украинские защитники ни на один метр не отошли назад, они продолжают отбивать атаки агрессора и прочно держат оборону. В частности, военные ВСУ отразили более 10 атак в районе Авдеевки.

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