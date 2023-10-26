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Миллион снарядов для Украины: ЕС серьезно отстает от планов

ЕС обязался поставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов до марта

26 октября 2023, 08:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Чиновники Европейского Союза уверяли украинское политическое и военное руководство, что объёмы производства Европа запустит за считанные месяцы и планы по предоставлению Украине миллиона артиллерийских снарядов до марта будут выполнены. Теперь же становится очевидным, что ЕС слишком долго "раскачивался" и тем серьезно отстает от графика поставок. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg", со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Миллион снарядов для Украины: ЕС серьезно отстает от планов

Снаряды. Фото: из открытых источников

Ранее в ЕС гарантировали предоставить Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12 месяцев. Изначально планировалось, что украинскую армию вооружат за счет тех боеприпасов, которые уже есть на складах в странах Евросоюза. Затем планировалось, что поставки будут осуществляться через контракты о совместных закупках, параллельно должен был быть запущен механизм увеличения промышленных мощностей.


В то же время, отмечает издание, прошло уже более половины выделенного времени, однако план выполнен лишь на 30% и, исходя из объема контрактов, подписанных на сегодняшний день, рискует не достичь своей цели.

"Bloomberg" отмечает, публично об этом не говорится, но есть информация, что несколько государств ЕС уже предложили продлить срок поставки боеприпасов, понимая, что вписаться в утвержденный ранее график не получится.

По информации СМИ, Вашингтон уже призвал ЕС активизироваться в этом вопросе, ведь может оказать свое влияние конфликт на Ближнем Востоке, когда Украине будет катастрофически не хватить оружия.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-25/russia-ukraine-war-eu-is-falling-short-on-pledge-to-supply-kyiv-with-ammunition?srnd=premium-europe
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