Кто отдал приказ окружить Авдеевку: что скрывается за мясными штурмами оккупантов на город

Украинское командование подтверждает, что российская армия несет большие потери, пытаясь оккупировать Авдеевку, но, тем не менее, продолжает наступать. Что движет россиянами, если они, не считаясь с потерями в живой силе и технике продолжают атаковать? Издание "Комментарии" разобралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Авдеевка. Фото: из открытых источников

Ситуация на этом участке фронта будет обостряться

Военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала FREEДОМ высказал мнение, что российским военным поступило четкое указание – взять Авдеевку в окружение. Блицкриг у россиян уже точно провалился. Теперь ситуация автоматически перетекла в стадию мясорубки.

Попович отметил, судя по тому рвению, с которым россияне атакуют город, приказ о взятии Авдеевки точно поступил от кого-то из первых лиц РФ. Это либо министр обороны РФ Сергей Шойгу, либо сам российский диктатор Владимир Путин.

"С учетом их напора, с учетом их желания эту задачу выполнить, очевидно, это политическая ценность, то есть военного смысла по соотношению количества потерь и поставленной задачи в этом окружении все меньше", — прокомментировал Денис Попович.

Российские силы перетягивают под Авдеевку даже из Луганской области

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире общенационального телемарафона заявил, хоть в Генштабе и сообщают, что россияне несут большие потери, ситуация вблизи города очень сложная.

Эксперт отмечает, что такое рвение захватить Авдеевку он мог бы еще понять, если бы ВСУ готовились со стороны Авдеевки наступать на временно оккупированный Донецк и россиянам нужно было отбросить украинскую армию, но ничего такого ближайшим временем точно не предвидится.

"Авдеевка – это достаточно эффективный трамплин для освобождения Донецка. Но дело заключается в том, что в ближайшее время речи об операции по освобождению Донецка не может идти", — заявил Александр Коваленко.

По его мнению, российские операции являются следствием политического решения, частью пропагандистского шага, чтобы показать, что оккупанты способны идти в наступление.

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