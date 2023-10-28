Разведка Британии рассказала, где россияне понесли самые большие потери за 2023 год

Потери российских оккупационных войск под Авдеевкой Донецкой области, вероятно, самые большие за весь 2023 год. Россияне не могут эффективно наступать, как того хочет высшее военно-политическое руководство. От этого большие потери, как в живой силе, так и технике. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Минобороны Британии в Twitter.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Специалисты Минобороны Британии отмечают, что в течение последней недели в районе Авдеевки продолжаются ожесточенные сражения. Российские войска начали наступление на этом направлении в середине октября.

По информации разведки, российское командование направило под Авдеевку до восьми бригад. Они понесли потери, которые, вероятно, являются самыми большими среди российских войск за 2023 год.

При этом российские так называемые военкоры критикуют тактику военных. Британская разведка считает, что характер российского вторжения остается таким же, как и в начале войны. Кремль продолжает ставить задачи по оккупации намного больше территории, чем российские военные реально способны захватить.

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Также издание "Комментарии" сообщало – после неудачи с блицкригом Кремль сделал ставку на конфликт "в долгую", чему, среди прочего, помогает обход санкций (позволяя агрессору клепать ракеты), а также недостаточная помощь Украине со стороны союзников. На поле боя в данный момент Силы обороны Украины имеют некоторые успехи в Херсонской и Запорожской областях, а также к югу от Бахмута. Тогда как россияне мощно атакуют на Авдеевском направлении и на Купянско-Лиманском. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мыслями по поводу происходящего сейчас на фронтах российско-украинской войны, включая военный и внешнеполитический, а также поделились некоторыми прогнозами.



