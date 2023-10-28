ВСУ продвигаются вперед: в США назвали направление

Украинские защитники смогли продвинуться на левом берегу Днепра в Херсонской области. Наши военные сумели продвинуться дальше на юг под Антоновским автодорожным мостом к северу от Алешек. Это 7 км к югу от Херсона и 4 км от реки Днепр. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Аналитики со ссылкой на российские источники утверждают, что ВСУ сохраняют позиции в Крынках, несмотря на усилия России вытеснить их из населенного пункта. Один из российских военкоров заявил, на левом берегу Днепра якобы действует семь украинских "штурмовых групп". Украинские защитники также продолжают операции вдоль дороги возле Подстепного и Казачьих Лагерей.

Стоит отметить, что для россиян есть большой проблемой то, что украинцы усиливают прорыв на левом берегу Днепра в Херсонской области, а оккупантам приходится оставлять ранее занятые позиции.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина продолжает находиться в широкомасштабной войне с Россией. После неудачи с блицкригом Кремль сделал ставку на конфликт "в долгую", чему, среди прочего, помогает обход санкций (позволяя агрессору клепать ракеты), а также недостаточная помощь Украине со стороны союзников. На поле боя в данный момент Силы обороны Украины имеют некоторые успехи в Херсонской и Запорожской областях, а также к югу от Бахмута. Тогда как россияне мощно атакуют на Авдеевском направлении и на Купянско-Лиманском. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мыслями по поводу происходящего сейчас на фронтах российско-украинской войны, включая военный и внешнеполитический, а также поделились некоторыми прогнозами.



