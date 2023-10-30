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Россияне перешли от обороны к активному наступлению еще в районе одного населенного пункта

Враг ежедневно атакует позиции ВСУ и пытается продвинуться сразу на нескольких направлениях

сегодня, 14:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские захватчики в разы усилили свою группировку и перешли к активным действиям в районе города Бахмут Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram заявил командующий Сухопутных войск Александр Сырский.

Россияне перешли от обороны к активному наступлению еще в районе одного населенного пункта

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Генерал отметил, что обстановка на восточном фронте остается сложной. Захватчики продолжают попытки добиться успехов и ежедневно атакуют украинские позиции.


"Особую активность проявляет в районе Купянска, где пытается продвинуться вперед сразу на нескольких направлениях. В районе Бахмута противник существенно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям", — рассказал Александр Сырский.

По его словам, оккупанты пытаются там остановить продвижение ВСУ и восстановить утраченное положение, используя десантные подразделения. Также на отдельных участках они используют штурмовые группы из состава отрядов "Шторм Z".

Свои действия российская армия поддерживает плотным огнем артиллерии и минометов. Кроме того, противник постоянно увеличивает применение ударных дронов. Однако благодаря профессиональным и слаженным действиям украинских войск оккупанты несут большие потери и не могут достичь поставленных целей.

Также издание "Комментарии" сообщало – под конец октября ситуация на фронтах российско-украинской войны остается сложной. В то время, как ВСУ продвигаются вперед на левом берегу Херсонской области, россияне, не считаясь с потерями, штурмуют наши позиции в районе Купянска и Авдеевки. По данным британской разведки, именно на этом направлении агрессор понес наибольшие потери за 2023 год. Однако попытки окружить город, являющийся мощным укрепрайоном, продолжаются. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" военную ситуацию на данный момент.




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Источник: https://t.me/osirskiy/410
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