В чем важность продвижения Формулы мира: какие результаты саммита на Мальте

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Кравцев Сергей
На Мальте в течение двух дней, 28 и 29 октября, проходил саммит по украинской формуле мира. После субботних консультаций, прошли и воскресные. По словам президента Владимира Зеленского, в мероприятии приняли участие советники глав государств и диппредставители из 66 стран. Впервые участие в такой встрече (ранее были в Дании и Саудовской Аравии) приняла Армения – пока еще союзник РФ по ОДКБ. Какие выводы можно сделать на данный момент? Какова вероятность выйти на некие переговоры до конца года? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Мирный саммит по Украине на Мальте. Фото: сайт Офиса президента
Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов акцентирует, что украинский план "Формула мира Зеленского" продолжает быть основным сценарием мирного урегулирования войны в Украине. Очень важно, по его мнению, что Украина сохраняет инициативу в этом вопросе, а другие страны в тот или иной способ реагируют на активность украинских дипломатов.
"Формула мира" также является наиболее детализированным планом, подчеркивает Игорь Попов. По сравнению с ней другие, альтернативные планы остались лишь на этапе политических деклараций.
Украинская сторона, продолжает он, предложила разным странам более активно участвовать в реализации тех пунктов, которые являются для них более приоритетными. Таким образом были сформированы рабочие группы по основным направлениям.
Следующая задача – проведение Глобального Саммита мира с участием глав государств. Но строки этого мероприятия называть пока рано, хотя Украина заинтересована и готова провести его как можно скорее, подчеркивает эксперт.
Но даже до проведения саммита "формула мира" уже реализуется, обращает внимание он. Продолжение работы "зернового коридора" - во многом следствие договоренностей по продовольственной безопасности.
Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассуждает так:
Сейчас, поясняет эксперт, приходит, хоть и с запозданием, понимание того, что события, происходящие на территории Украины, влияют и на происходящее во всём мире. Это и вопросы продовольственной безопасности, и подвижки между государствами, которые претендуют на глобальную роль, и действия агрессивных режимов (Путина и его партнеров) с целью поджечь как можно больше горячих зон на планете, чтобы как-то снивелировать внимание к Украине, поддержку Украины.
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