В чем важность продвижения Формулы мира: какие результаты саммита на Мальте

На Мальте в течение двух дней, 28 и 29 октября, проходил саммит по украинской формуле мира. После субботних консультаций, прошли и воскресные. По словам президента Владимира Зеленского, в мероприятии приняли участие советники глав государств и диппредставители из 66 стран. Впервые участие в такой встрече (ранее были в Дании и Саудовской Аравии) приняла Армения – пока еще союзник РФ по ОДКБ. Какие выводы можно сделать на данный момент? Какова вероятность выйти на некие переговоры до конца года? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Мирный саммит по Украине на Мальте. Фото: сайт Офиса президента

Важно усиливать международное давление на РФ

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов акцентирует, что украинский план "Формула мира Зеленского" продолжает быть основным сценарием мирного урегулирования войны в Украине. Очень важно, по его мнению, что Украина сохраняет инициативу в этом вопросе, а другие страны в тот или иной способ реагируют на активность украинских дипломатов.

"Формула мира" также является наиболее детализированным планом, подчеркивает Игорь Попов. По сравнению с ней другие, альтернативные планы остались лишь на этапе политических деклараций.

"В украинском плане за год работы появились детальные шаги по каждому из направлений, конкретные предложения по тем решениям, которые должны предпринять отдельные страны или международные организации. Большинство этой конкретики пока что остается закрытой, этого требует дипломатический протокол и уважение к партнерам", – поясняет эксперт.

Украинская сторона, продолжает он, предложила разным странам более активно участвовать в реализации тех пунктов, которые являются для них более приоритетными. Таким образом были сформированы рабочие группы по основным направлениям.

хотя он принимал участие в августе во встрече в саудовской Джидде". "Во встрече на Мальте приняли участие представители более 60 стран. К примеру, впервые в такой встрече приняла участие Армения, на уровне Главы Совета безопасности Армена Григоряна. Важно, что во встрече принимают участие не только постоянные союзники Украины, но и страны, которые относят к "Глобальному Югу" — Бразилия, Южно-Африканская республика, Индия, Турция. Часть их представителей прибыла на Мальту лично, часть – подключается в онлайн-режиме. Даже если у некоторых стран есть отдельные замечания по поводу украинских предложений, они участвуют в диалоге и обмениваются аргументами, – отмечает Игорь Попов. – К сожалению, на эту встречу не подтвердил приезд представитель Китая

Следующая задача – проведение Глобального Саммита мира с участием глав государств. Но строки этого мероприятия называть пока рано, хотя Украина заинтересована и готова провести его как можно скорее, подчеркивает эксперт.

Но даже до проведения саммита "формула мира" уже реализуется, обращает внимание он. Продолжение работы "зернового коридора" - во многом следствие договоренностей по продовольственной безопасности.

"На Мальте объявлено об очередных успехах по обмену пленных и удерживаемых гражданских лиц. Исключительно важным является обсуждение безопасности ядерных объектов, – уверен Игорь Попов. – Постепенный рост числа участников многостороннего диалога и реализация намеченных планов – это важный элемент международного давления на Российскую Федерацию с целью установления справедливого и стабильного мира в Украине".

То, что происходило на Мальте – это позитивные движения

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассуждает так:

"Тактически, да и стратегически вся эта эпопея с Формулой мира – правильная для нас. Поскольку она меняет (постепенно, возможно, медленнее, чем хотелось бы) отношение мира к российской агрессии против Украины. Отношение, которое у некоторых было как к некому региональному конфликту в пределах бывшего СССР".

Сейчас, поясняет эксперт, приходит, хоть и с запозданием, понимание того, что события, происходящие на территории Украины, влияют и на происходящее во всём мире. Это и вопросы продовольственной безопасности, и подвижки между государствами, которые претендуют на глобальную роль, и действия агрессивных режимов (Путина и его партнеров) с целью поджечь как можно больше горячих зон на планете, чтобы как-то снивелировать внимание к Украине, поддержку Украины.

"Исходя из этого, то, что происходило на Мальте, встречи, предшествующие этой, а также те, которые будут после – это позитивные движения, – уверен Андрей Сенченко. – Они если не приближают нашу победу, то, по крайне мере, мобилизуют все страны вокруг идеи восстановления международного права, механизмов обеспечения глобальной безопасности и так далее".

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