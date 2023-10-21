Действительно ли морской коридор заработал и без РФ – какие перспективы перезапуска зерновой сделки

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Кравцев Сергей
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности (ЦСКИБ) считают, что переговоры о возвращении Москвы к "зерновой сделке", откуда та вышла в середине лета, больше не имеют смысла, поскольку гуманитарный морской коридор успешно работает и без участия РФ. При этом Киев призывает партнеров усилить возможности судоходства в Черном море: организовать патрулирование и траление морских вод, предоставить Украине дополнительные средства для защиты портовой инфраструктуры от российских обстрелов. Между тем, в Турции убеждены, что возобновление действия Черноморской зерновой инициативы возможно. Как оцениваете заявление ЦСКИБ и перспективы восстановления "зерновой сделки"? Что можно на данный момент сказать о ситуации с украинским экспортом с помощью суден? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Экспорт зерна. Фото: из открытых источников
Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко отмечает, что в последнюю неделю, действительно, активно заработал новый зерновой коридор, что сейчас более 40 грузовых кораблей находится в акватории Черного моря. Впрочем, отмечает он, ситуация хоть и обнадеживающая, но – сложная.
По словам Леонида Козаченко, много сделано самой Украиной, чтобы получить необходимое вооружение, ограничивающее риски, исходящие от РФ.
Он отмечает, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Украина экспортировала на 2,5 млн тонн зерна и масляных культур меньше. А соберем мы в этом году не менее 70 млн тонн (больше, чем в 2022-м).
Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук рассуждает так:
Нам следует развивать этот успех, уверен эксперт. Делать всё для укрепления безопасности судоходства и портовой инфраструктуры. Те удары, которые наносила по нашим портам Россия, повредили значительное количество мест хранения зерна, напоминает эксперт. А, если такие атаки продолжатся, могут пострадать иностранные суда, что поставит под вопрос будущие контракты.
Он акцентирует, что наши определенные достижения в рамках нового морского коридора уже отозвались частичным удешевлением фрахта, страхования. Плюс – мы уже имеем возможность перевозить не только продовольствие, но и другие экспортно ориентированные группы товаров.
Что касается зернового соглашения, оно, по мнению Дениса Марчука, свою миссию выполнило. Почти полгода, с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину, наши порты были заблокированы. А данное соглашение, заработавшее с августа 2022-го, благодаря усилиям ООН и Турции, позволило вывезти по морю 32 миллиона тонн зерна и подсолнечного масла.
Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов акцентирует, что зерновая сделка с самого начала была очень спорным моментом для Украины. Хотя бы потому, поясняет он, что российские корабли получали право останавливать и досматривать все суда из украинских портов. И пропускали только зерно и некоторые другие агро-позиции.
Во-первых, аргументирует Кирилл Сазонов, военно-морские силы ВСУ и СБУ уже успешно расчищают Черное море от кораблей противника. И российский Черноморский флот очень неуютно себя чувствует под обстрелами Украины.
Во-вторых, продолжает он, ВМС ВСУ и Мининфраструктуры вместе нашли и обеспечили морской коридор для торговых суден из украинских портов. С любым грузом и без возможности России помешать нам.
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