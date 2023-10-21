Действительно ли морской коридор заработал и без РФ – какие перспективы перезапуска зерновой сделки

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности (ЦСКИБ) считают, что переговоры о возвращении Москвы к "зерновой сделке", откуда та вышла в середине лета, больше не имеют смысла, поскольку гуманитарный морской коридор успешно работает и без участия РФ. При этом Киев призывает партнеров усилить возможности судоходства в Черном море: организовать патрулирование и траление морских вод, предоставить Украине дополнительные средства для защиты портовой инфраструктуры от российских обстрелов. Между тем, в Турции убеждены, что возобновление действия Черноморской зерновой инициативы возможно. Как оцениваете заявление ЦСКИБ и перспективы восстановления "зерновой сделки"? Что можно на данный момент сказать о ситуации с украинским экспортом с помощью суден? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников

Более 40 грузовых кораблей находится в акватории Черного моря

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко отмечает, что в последнюю неделю, действительно, активно заработал новый зерновой коридор, что сейчас более 40 грузовых кораблей находится в акватории Черного моря. Впрочем, отмечает он, ситуация хоть и обнадеживающая, но – сложная.

Было бы хорошо, чтобы к данному процессу присоединилась и Франция". "Россия не давала согласие на работу этого маршрута. И ее продолжающееся молчание по этому поводу оставляет риски применения агрессором оружия против судов, идущих с грузами из Украины, – поясняет эксперт. – Из позитива – некоторые страховые компании начали подписывать соглашения о страховании военных рисков для судов, которые следуют с продовольствием из Украины. Очень вовремя Великобритания объявила, что поднимет свои военные самолеты для сопровождения кораблей, нагруженных украинским зерном

По словам Леонида Козаченко, много сделано самой Украиной, чтобы получить необходимое вооружение, ограничивающее риски, исходящие от РФ.

В том числе в ракурсе увеличения украинского экспорта через ее территорию", – рассказывает эксперт. "Активнее заработали и портовые терминалы в Констанце (Румыния) и Варне (Болгария). С Румынией мы вообще очень активизировали сотрудничество по всем направлениям

Он отмечает, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Украина экспортировала на 2,5 млн тонн зерна и масляных культур меньше. А соберем мы в этом году не менее 70 млн тонн (больше, чем в 2022-м).

"Расслабляться точно не следует. Важно делать всё, чтобы иметь необходимые средства борьбы с российским агрессором, чтобы привлечь больше стран, заинтересованных в безопасном судоходстве в Черном море. И НАТО, и ООН могли бы делать больше в данном направлении", – уверен Леонид Козаченко.

Украине следует развивать успех

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук рассуждает так:

И это подтверждает не только увеличение количества кораблей, которые заходят в порты Большой Одессы, но и позиция наших европейских соседей (Румыния и Болгария). Они выпустили свои корабли для патрулирования безопасного прохождения суден в их территориальных водах. Плюс – они начали активный процесс привлечения своих тралов для разминирования территорий. Ведь морские мины периодически заплывают в разные места". "Можно констатировать, что благодаря ВСУ россияне проиграли сегодня Черное море

Нам следует развивать этот успех, уверен эксперт. Делать всё для укрепления безопасности судоходства и портовой инфраструктуры. Те удары, которые наносила по нашим портам Россия, повредили значительное количество мест хранения зерна, напоминает эксперт. А, если такие атаки продолжатся, могут пострадать иностранные суда, что поставит под вопрос будущие контракты.

"Потому абсолютно верно президент Владимир Зеленский акцентирует на необходимости усиления нашей ПВО как в районе Большой Одессы, так и на Дунае", – поясняет Денис Марчук.

Он акцентирует, что наши определенные достижения в рамках нового морского коридора уже отозвались частичным удешевлением фрахта, страхования. Плюс – мы уже имеем возможность перевозить не только продовольствие, но и другие экспортно ориентированные группы товаров.

"Следует развивать успех. Уверен, через какое-то время сможем выйти на морские показатели в районе 1,5 млн тонн с возможностью роста до 2,5 млн тонн. Это не так много, учитывая потенциал данных портов. Но это станет существенным дополнением к сухопутным коридорам солидарности и речным портам, что позволит выйти не ежемесячный показатель экспорта порядка 5 млн тонн", – отмечает эксперт.

Что касается зернового соглашения, оно, по мнению Дениса Марчука, свою миссию выполнило. Почти полгода, с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину, наши порты были заблокированы. А данное соглашение, заработавшее с августа 2022-го, благодаря усилиям ООН и Турции, позволило вывезти по морю 32 миллиона тонн зерна и подсолнечного масла.

входить в такую зависимость от России, как ранее, будет неверно. Так что перспектива – развитие нового гуманитарного коридора, функционирование которого стало возможно благодаря Вооруженным Силам Украины ". "Однако такой вариант Черноморской инициативы, какой был ранее, до ее срыва РФ, уже для нас неприемлем, – считает зампредседателя ВАР. – И хоть разговоры о ее возобновлении (в том или ином виде) периодически ведутся

Зерновая сделка Украине не выгодна

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов акцентирует, что зерновая сделка с самого начала была очень спорным моментом для Украины. Хотя бы потому, поясняет он, что российские корабли получали право останавливать и досматривать все суда из украинских портов. И пропускали только зерно и некоторые другие агро-позиции.

"Хотя для украинской экономики вопрос экспорта того же металла не менее важен, – отмечает эксперт. – Сегодня ситуация изменилась в принципе и так называемая зерновая сделка Украине не выгодна".

Во-первых, аргументирует Кирилл Сазонов, военно-морские силы ВСУ и СБУ уже успешно расчищают Черное море от кораблей противника. И российский Черноморский флот очень неуютно себя чувствует под обстрелами Украины.

"А возвращение к зерновой сделке означает, что мы гарантируем их неприкосновенность. Нам это нужно? Очевидно, что нет", – поясняет эксперт.

Во-вторых, продолжает он, ВМС ВСУ и Мининфраструктуры вместе нашли и обеспечили морской коридор для торговых суден из украинских портов. С любым грузом и без возможности России помешать нам.

"Об этом говорил министр инфраструктуры Кубраков, мы также видим это из новостей, про выходящие из наших портов суда. Так что украинские порты по факту разблокированы, а российский флот под ударом. Это гораздо выгоднее для нас, чем сомнительная зерновая сделка с агрессором", – констатирует Кирилл Сазонов.

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