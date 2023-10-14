Россия может прекратить блокировать украинский экспорт: в британской разведке сделали заявление

В Москве боятся потерять свой Черноморский флот. Риск потери кораблей превышает желание России блокировать украинский экспорт по Черному морю. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Минобороны Британии в Twitter.

Черноморский флот РФ. Фото: из открытых источников

В британской разведке обращают внимание, что серия ударов в августе и сентябре создала много проблем для российского Черноморского флота. Именно поэтому России пришлось усилить оборону своих кораблей и подлодок, которые базируются в Крыму и Новороссийске.

По информации Минобороны Британии, у России возникли большие трудности с тем, чтобы защищаться от надводных дронов, атак беспилотников и ракетных ударов Украины. Тем не менее российские войска не отказались от намерений продолжать наносить ракетные удары по Украине с акватории Черного моря.

"Риск дальнейших военных потерь и ужасающих политических последствий откровенной атаки российскими военно-морскими силами на торговое судоходство, скорее всего, перевесит любой выигрыш от попытки заставить блокировать торговлю в Украине", — отмечает Лондон.

Читайте также на портале "Комментарии" — после участившихся прилетов в Крым, которые пришлись, в том числе, на севастопольские бухты и штабы Черноморского флота РФ, россияне перебросили значительную часть ЧФ в Новороссийск. В Минобороны Британии тем временем заявили, что российский флот потерпел от Украины "функциональное поражение" в Черном море. Согласны ли с такими оценками? О чем говорят последние действия россиян в Черном море? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Черноморский флот РФ боится покидать акваторию Крыма: в ВСУ назвали причину.



