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Россия может прекратить блокировать украинский экспорт: в британской разведке сделали заявление

По данным разведки Британии, риск потери флота заставит РФ не блокировать украинский экспорт

сегодня, 14:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Москве боятся потерять свой Черноморский флот. Риск потери кораблей превышает желание России блокировать украинский экспорт по Черному морю. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Минобороны Британии в Twitter.

Россия может прекратить блокировать украинский экспорт: в британской разведке сделали заявление

Черноморский флот РФ. Фото: из открытых источников

В британской разведке обращают внимание, что серия ударов в августе и сентябре создала много проблем для российского Черноморского флота. Именно поэтому России пришлось усилить оборону своих кораблей и подлодок, которые базируются в Крыму и Новороссийске.


По информации Минобороны Британии, у России возникли большие трудности с тем, чтобы защищаться от надводных дронов, атак беспилотников и ракетных ударов Украины. Тем не менее российские войска не отказались от намерений продолжать наносить ракетные удары по Украине с акватории Черного моря. 

"Риск дальнейших военных потерь и ужасающих политических последствий откровенной атаки российскими военно-морскими силами на торговое судоходство, скорее всего, перевесит любой выигрыш от попытки заставить блокировать торговлю в Украине", — отмечает Лондон. 

Читайте также на портале "Комментарии" — после участившихся прилетов в Крым, которые пришлись, в том числе, на севастопольские бухты и штабы Черноморского флота РФ, россияне перебросили значительную часть ЧФ в Новороссийск. В Минобороны Британии тем временем заявили, что российский флот потерпел от Украины "функциональное поражение" в Черном море. Согласны ли с такими оценками? О чем говорят последние действия россиян в Черном море? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Черноморский флот РФ боится покидать акваторию Крыма: в ВСУ назвали причину.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1713141698388197670?t=34z3u0gLzrhftwn0s5KSyw&s=35
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