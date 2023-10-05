Почему Кремлю приходится прятать остатки Черноморского флота РФ – что ждет россиян в Крыму

После участившихся прилетов в Крым, которые пришлись, в том числе, на севастопольские бухты и штабы Черноморского флота РФ, россияне перебросили значительную часть ЧФ в Новороссийск. В Минобороны Британии тем временем заявили, что российский флот потерпел от Украины "функциональное поражение" в Черном море. Согласны ли с такими оценками? О чем говорят последние действия россиян в Черном море? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Черноморский флот РФ. Фото: (Getty Images)

Открывается прекрасная возможность для атак военных объектов на побережье Крыма

Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков поделился таким комментарием:

"Нынешняя война – нелинейная. И нелогичная. Поэтому в ней наибольших успехов Украина добилась именно в той сфере, которая у нее считалось самой слабой – на море. Успехи эти общеизвестны и изучаются в военных учреждениях мира. А достигнуты они именно потому, что отражение российской агрессии в Черном море по причине отсутствия у нас боеспособного флота оказалось максимально приближенным к войне ХХІ века".

Суть в том, поясняет эксперт, что принципиально важное значение получают не огромные бронированные корабли, которые видны в любой точке, а "умные" ракеты и беспилотники, которые на порядки дешевле, чем "консервные банки" агрессора.

И подобные атаки, инициируемые ГУР, вполне могут стать более массированными". "Фактически, из всех задач, которые потенциально способен выполнять флот россии, осталась одна – террористические удары по Украине ракетами "Калибр". С появлением у нас современной авиации и эта возможность будет минимизирована, – уверен Александр Кочетков. – Такая ситуация, когда флот агрессора стремится держаться подальше от наших берегов, открывает прекрасную возможность для атак военных объектов на побережье Крыма украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ). Что мы, собственно, и наблюдаем

Для РФ происходящее в Крыму – своеобразный сигнал

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль уверена, что успешные операциями Украины касательно временно оккупированного Крыма и не только войдут в мировые учебники.

по ряду других военных объектов, и очередные десантные операции, всякого рода диверсии будут только нарастать. И, как верно отмечал секретарь СНБО Алексей Данилов, для Черноморского флота РФ осталось лишь два варианта: добровольная самоликвидация или принудительное уничтожение Судя по тому, как драпает этот самый флот, пока он выбрал самоликвидацию – по крайней мере, из Крыма", – отмечает эксперт. "Мы уверенно двигаемся к международно признанным границам 1991 года. А для РФ происходящее в Крыму – своеобразный сигнал. Безнаказанность – это не навсегда. У нас есть поддержка мирового сообщества, речь ведь о глобальной безопасности, о наказании тоталитарного режима, который бросил вызов демократическому. Так что не сомневаюсь – и новые ракетные удары типа тех, что не раз уже были по Севастополю

Вряд ли случайным называет Катерина Коваль и сообщение о том, что Россия планирует построить военную базу на оккупированной территории Грузии – в Абхазии.

"Всё это говорит о том, что РФ понимает – ее пребывание в Крыму временное. И это время истекает. Как истечет оно для агрессора и на всех территориях, которые он оккупировал в разные годы", – прогнозирует эксперт.

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