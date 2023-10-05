logo

BTC/USD

27682.82

ETH/USD

1643.71

LTC/USD

64.70

USD/UAH

37.85

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Побег из Крыма: Россия перебросила рекордное количество кораблей ЧФ в Новороссийск
commentss НОВОСТИ Все новости

Побег из Крыма: Россия перебросила рекордное количество кораблей ЧФ в Новороссийск

Эксперт OSINT утверждает, что Россия перебросила 14 кораблей Черноморского флота в Новороссийск

сегодня, 07:47
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Спутниковые снимки от 1 октября подтверждают, что 14 кораблей Черноморского флота РФ перебросили из временно оккупированного Севастополя в Новороссийск в Краснодарском крае России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает американский OSINT-исследователь MT Anderson в Twitter со ссылкой на данные спутников.

Побег из Крыма: Россия перебросила рекордное количество кораблей ЧФ в Новороссийск

Россия спасает Черноморский флот

По словам аналитика, в Новороссийск перебазировались два фрегата проекта 11356 "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", три дизельные подводные лодки, пять больших десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.


Спутниковые снимки от 2 октября показали, что в Феодосии в аннексированном Крыму находятся один большой десантный корабль, тральщики и малые ракетные корабли.

Кроме того, в самом Севастополе, судя по снимкам от 2 октября, остаются четыре больших десантных корабля проекта 775 (по классификации НАТО — Ropucha) и подводная лодка класса Kilo.

Стоит отметить, младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи во время выступления на Варшавском форуме безопасности заявил, что украинским защитникам удалось фактически нанести поражение российскому флоту в Черном море. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам. 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/MT_Anderson?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1709244060647772554%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!