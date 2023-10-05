Побег из Крыма: Россия перебросила рекордное количество кораблей ЧФ в Новороссийск

Спутниковые снимки от 1 октября подтверждают, что 14 кораблей Черноморского флота РФ перебросили из временно оккупированного Севастополя в Новороссийск в Краснодарском крае России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает американский OSINT-исследователь MT Anderson в Twitter со ссылкой на данные спутников.

Россия спасает Черноморский флот

По словам аналитика, в Новороссийск перебазировались два фрегата проекта 11356 "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", три дизельные подводные лодки, пять больших десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.

Спутниковые снимки от 2 октября показали, что в Феодосии в аннексированном Крыму находятся один большой десантный корабль, тральщики и малые ракетные корабли.

Кроме того, в самом Севастополе, судя по снимкам от 2 октября, остаются четыре больших десантных корабля проекта 775 (по классификации НАТО — Ropucha) и подводная лодка класса Kilo.

Стоит отметить, младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи во время выступления на Варшавском форуме безопасности заявил, что украинским защитникам удалось фактически нанести поражение российскому флоту в Черном море.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



