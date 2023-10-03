Российский флот потерпел поражение в Черном море: заявление Минобороны Британии

Украинским защитникам удалось фактически нанести поражение российскому флоту в Черном море. Об этом заявил младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи во время выступления на Варшавском форуме безопасности сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Европейскую правду".

Черноморский флот РФ. Фото: (Getty Images)

"Да, прогресс Украины медленный, но никто не может сказать, что его нет. Можно показывать на харьковский прорыв как образец успеха. Но посмотрите на то, что Украина сделала сейчас в Черном море! Украина добилась функционального поражения российского Черноморского флота", — заявил Хиппи.

Оценивая сухопутное контрнаступление Украины, Джеймс Хиппи также отметил, что "каждый дюйм важен".

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Крыму громко: оккупанты пытались спасти главную нефтебазу Черноморского флота.

Ранее "Комментарии" писали – глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, чем ответит Путин на следующие удары по Крымскому мосту



