logo

BTC/USD

27444.52

ETH/USD

1650.47

LTC/USD

65.57

USD/UAH

37.85

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Российский флот потерпел поражение в Черном море: заявление Минобороны Британии
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский флот потерпел поражение в Черном море: заявление Минобороны Британии

В Минобороны Британии считают, что Украина добилась функционального поражения российского Черноморского флота

сегодня, 12:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Украинским защитникам удалось фактически нанести поражение российскому флоту в Черном море. Об этом заявил младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи во время выступления на Варшавском форуме безопасности сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Европейскую правду".

Российский флот потерпел поражение в Черном море: заявление Минобороны Британии

Черноморский флот РФ. Фото: (Getty Images)

"Да, прогресс Украины медленный, но никто не может сказать, что его нет. Можно показывать на харьковский прорыв как образец успеха. Но посмотрите на то, что Украина сделала сейчас в Черном море! Украина добилась функционального поражения российского Черноморского флота", — заявил Хиппи.


Оценивая сухопутное контрнаступление Украины, Джеймс Хиппи также отметил, что "каждый дюйм важен".

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.                                                                                                      

Также издание "Комментарии" сообщало – в Крыму громко: оккупанты пытались спасти главную нефтебазу Черноморского флота.

Ранее "Комментарии" писали – глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, чем ответит Путин на следующие удары по Крымскому мосту




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/10/3/7170648/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!