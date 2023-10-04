Черноморский флот РФ боится покидать акваторию Крыма: в ВСУ назвали причину

Российские оккупанты из-за опасений атак на корабли Черноморского флота со стороны украинской армии стали все реже покидать акваторию временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

Черноморский флот РФ. Фото: (Getty Images)

Спикер отметила, что состояние российского флота в Крыму ухудшается изо дня в день.

Так, корабли оккупантов все реже покидают территориальные воды временно оккупированного Крыма, так как опасаются украинских ударов с применения надводных дронов.

По словам Наталии Гуменюк, российский Черноморский флот уже не заходит дальше мыса Тарханкут.

В то же время Гуменюк указала на попытку противника компенсировать небоеспособность своих кораблей авиацией. Так, оккупанты практически ежедневно совершают атаки на остров Змеиный, что для интервентов уже "стало традицией".

Гуменюк подчеркнула при этом, что линия фронта "в морском смысле" уже продолжительное время отброшена до 200 километров от свободного побережья Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Кирилл Буданов рассказал, чем ответит Путин на следующие удары по Крымскому мосту.



