В Турции заявили, что работу "зерновой сделки" можно возобновить: подробности

Несмотря на то, что ситуация по возобновлению зернового соглашения зашла в тупик, ведь Россия решила не отступать от своего шантажа, в Турции убеждены, что возобновление действия Черноморской зерновой инициативы возможно. Более того, Анкара продолжает прилагать усилия в этом направлении, проводя переговоры как с основными "игроками", так и со сторонами, которые могут способствовать процессу. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Укринформу рассказал посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников

"Мы считаем, что зерновую инициативу можно возродить. Наши профильные департаменты поддерживают связь со своими коллегами", – сказал Ягмур Гюльдере.

Посол заявил, что зерновое соглашение удалось в свое время запустить, потому что был проведены эффективные переговоры с участием Турции, ООН, Украины и России.

"Таким образом, наши контакты со всеми этими игроками продолжаются. Мы поддерживаем связь с другими сторонами, которые также могут сыграть роль в возобновлении действия соглашения. Да, теперь мы находимся на том этапе, когда некоторые считают этот коридор "отжившим". Но мы считаем, что это не так, и продолжаем наши дипломатические усилия, чтобы его восстановить", – сказал посол.

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