Переговоры о возвращении РФ к зерновой сделке больше не имеют смысла: что произошло

Переговоры о возвращении Москвы к "зерновым сделкам" больше не имеют смысла, поскольку гуманитарный морской коридор успешно работает и без участия РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Экспорт украинского зерна. Фото: из открытых источников

"Зерновой коридор нового формата успешно функционирует без участия государства-агрессора. С сентября 2023 года новым морским коридором, проложенным Украиной, воспользовались более 30 судов. Украина — ответственный поставщик продукции, который при любых обстоятельствах ищет пути обеспечения выполнения своих обязательств в рамках заключенных соглашений", — говорится в сообщении.

Успехи нового зернового коридора демонстрируют, что Россия была лишним звеном в Черноморской зерновой инициативе.

"Переговоры о возвращении Москвы к "зерновым соглашениям", из которых она сама вышла, больше не имеют смысла. Успешное функционирование нового зернового коридора стало возможным благодаря Силам обороны Украины, которые вытеснили российский флот из северо-западной акватории Черного моря", — отмечают в Центре стратегических коммуникаций.

В то же время Киев призывает партнеров усилить возможности судоходства в Черном море. В частности, организовать патрулирование и траление морских вод, а также предоставить Украине дополнительные средства для защиты портовой инфраструктуры от российских обстрелов.

Стоит отметить, что в то же время один з участник и подписантов "зернового соглашения" — Турция все еще считает, что возобновление "зерновой сделки" все еще возможно. Анкара находится в постоянных контактах по этому поводу, как с представителями Украины, так и РФ.



