Переговоры о возвращении РФ к зерновой сделке больше не имеют смысла: что произошло

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Кравцев Сергей
Переговоры о возвращении Москвы к "зерновым сделкам" больше не имеют смысла, поскольку гуманитарный морской коридор успешно работает и без участия РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Экспорт украинского зерна. Фото: из открытых источников
Успехи нового зернового коридора демонстрируют, что Россия была лишним звеном в Черноморской зерновой инициативе.
В то же время Киев призывает партнеров усилить возможности судоходства в Черном море. В частности, организовать патрулирование и траление морских вод, а также предоставить Украине дополнительные средства для защиты портовой инфраструктуры от российских обстрелов.
Стоит отметить, что в то же время один з участник и подписантов "зернового соглашения" — Турция все еще считает, что возобновление "зерновой сделки" все еще возможно. Анкара находится в постоянных контактах по этому поводу, как с представителями Украины, так и РФ.
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