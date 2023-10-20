logo

BTC/USD

29521.78

ETH/USD

1605.62

LTC/USD

63.56

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Переговоры о возвращении РФ к зерновой сделке больше не имеют смысла: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Переговоры о возвращении РФ к зерновой сделке больше не имеют смысла: что произошло

Киев призывает партнеров организовать патрулирование в Черном море и предоставить Украине дополнительные средства защиты портовой инфраструктуры от российских обстрелов

сегодня, 15:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Переговоры о возвращении Москвы к "зерновым сделкам" больше не имеют смысла, поскольку гуманитарный морской коридор успешно работает и без участия РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Переговоры о возвращении РФ к зерновой сделке больше не имеют смысла: что произошло

Экспорт украинского зерна. Фото: из открытых источников

"Зерновой коридор нового формата успешно функционирует без участия государства-агрессора. С сентября 2023 года новым морским коридором, проложенным Украиной, воспользовались более 30 судов. Украина — ответственный поставщик продукции, который при любых обстоятельствах ищет пути обеспечения выполнения своих обязательств в рамках заключенных соглашений", — говорится в сообщении.


Успехи нового зернового коридора демонстрируют, что Россия была лишним звеном в Черноморской зерновой инициативе.

"Переговоры о возвращении Москвы к "зерновым соглашениям", из которых она сама вышла, больше не имеют смысла. Успешное функционирование нового зернового коридора стало возможным благодаря Силам обороны Украины, которые вытеснили российский флот из северо-западной акватории Черного моря", — отмечают в Центре стратегических коммуникаций.

В то же время Киев призывает партнеров усилить возможности судоходства в Черном море. В частности, организовать патрулирование и траление морских вод, а также предоставить Украине дополнительные средства для защиты портовой инфраструктуры от российских обстрелов.

Стоит отметить, что в то же время один з участник и подписантов "зернового соглашения" — Турция все еще считает, что возобновление "зерновой сделки" все еще возможно. Анкара находится в постоянных контактах по этому поводу, как с представителями Украины, так и РФ. 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/spravdi/34138
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!