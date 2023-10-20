Кто разжигает конфликты по всему миру – какую позицию обозначили США

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что Европа и США не должны позволить РФ заморозить войну в Украине. Сама же Россия явно к этому стремиться, ища помощи у таких же изгоев – то у Ирана, то у Северной Кореи. Выпрашивая подачки у того же Китая. И явно имея отношение к эскалации на Ближнем Востоке, отвлекающей усилия Запада по поддержке Украины. Тем временем секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что Третья мировая война, начала которой так боится Запад, началась еще в 2008 году, когда РФ напала на Грузию. Не получив тогда достойный отпор от демократического мира, с 2014-го Россия терроризирует Украину, а нынешнее обострение на Ближнем Востоке – это последствия захватнических войн путинского режима. И продолжение точно следует, прогнозирует Данилов. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мнениями касательно данных утверждений и глобального противостояния в мире.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Без вмешательства РФ на Ближнем Востоке не обошлось

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли согласен с мыслями Данилова частично – в той части, что нас ожидает усиление конфронтации, увеличение горячих точек на карте мира.

нельзя называть следствием слабой и недостаточной реакции Запада на военную агрессию РФ сперва против Грузии, а потом и против Украины. Истоки, история конфликта между Израилем и Палестиной намного глубже, тут всё длится куда дольше, чем военные авантюры путинской России", – поясняет эксперта. "Однако нынешнее обострение палестино-израильского конфликта

Весьма показательным он считает и поведение нынешних грузинских властей, их достаточно лояльное отношение к российской агрессии против Украины. Более того, акцентирует Максим Яли, правительство Грузии никак не отреагировало на недавнее решение Москвы построить военную базу для своего флота на территории Абхазии (оккупированная часть Грузии).

"Так что в этой части я не согласен с главой СНБО. Тем более, что роль того же Ирана в палестино-израильском конфликте сейчас гораздо выше, чем роль той же России. Понятно, что без ее помощи и одобрения там тоже не обошлось. Но утверждать, что за нынешним обострением на Ближнем Востоке стоит только Россия – неверно", – констатирует Максим Яли.

США меняют позицию

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук акцентирует внимание на очередном телефонном разговоре между президентами Украины и США. Он напоминает, что Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за очередную помощь нашей стране в виде ракет ATACMS, которые уже были успешно использованы.

И новый уровень оценки этой ситуации со стороны собственно США В частности, впервые глава Белого дома поставил на одну ступень террористов ХАМАС и российский режим президента Путина. Байден отметил, что хоть и нельзя полностью отождествлять ХАМАС и Путина, но в общем они действуют совместно, преследуя одинаковые цели — уничтожение соседних демократических государств", – отмечает эксперт. "После этого Байден обратился к американской нации из Овального кабинета. Фактически обозначив новый формат ситуации в мире

По его мнению, это значимый перелом в сознании американских элит. Выход за грани традиционной для Штатов позиции, суть которой – управляемая эскалация с попытками как-то договориться с агрессором.

для ключевых партнеров США — Украины, Израиля и Тайваня. Причем, именно Украине предлагается выделить основную часть из предлагаемых 100 млрд долларов. Безусловно, это вызовет дискуссию в Конгрессе. Но очевидно, что Байден к этому готов. Потому и поясняет гражданам США, почему это важно", – подчеркивает Петр Олещук. "Данная речь Байдена фиксирует кардинальную смену не только риторики, но и позиции США касательно поддержки Украины. Важно, что это фиксируется не только на словах, но и на деле. Речь, в частности, о предложении Байдена касательно выделения широкого пакета помощи

Исходя из вышесказанного, продолжает он, можно констатировать, что существование определенной оси зла, некого союза недемократических держав, которые противостоят демократическим, зафиксировано на уровне официальной позиции США. Эксперт уверен, это будет иметь серьезные последствия в будущем.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем договаривались Путин и Си Цзиньпин – чем может быть недоволен Пекин.



