Кто разжигает конфликты по всему миру – какую позицию обозначили США

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Кравцев Сергей
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что Европа и США не должны позволить РФ заморозить войну в Украине. Сама же Россия явно к этому стремиться, ища помощи у таких же изгоев – то у Ирана, то у Северной Кореи. Выпрашивая подачки у того же Китая. И явно имея отношение к эскалации на Ближнем Востоке, отвлекающей усилия Запада по поддержке Украины. Тем временем секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что Третья мировая война, начала которой так боится Запад, началась еще в 2008 году, когда РФ напала на Грузию. Не получив тогда достойный отпор от демократического мира, с 2014-го Россия терроризирует Украину, а нынешнее обострение на Ближнем Востоке – это последствия захватнических войн путинского режима. И продолжение точно следует, прогнозирует Данилов. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мнениями касательно данных утверждений и глобального противостояния в мире.
Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников
Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли согласен с мыслями Данилова частично – в той части, что нас ожидает усиление конфронтации, увеличение горячих точек на карте мира.
Весьма показательным он считает и поведение нынешних грузинских властей, их достаточно лояльное отношение к российской агрессии против Украины. Более того, акцентирует Максим Яли, правительство Грузии никак не отреагировало на недавнее решение Москвы построить военную базу для своего флота на территории Абхазии (оккупированная часть Грузии).
Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук акцентирует внимание на очередном телефонном разговоре между президентами Украины и США. Он напоминает, что Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за очередную помощь нашей стране в виде ракет ATACMS, которые уже были успешно использованы.
По его мнению, это значимый перелом в сознании американских элит. Выход за грани традиционной для Штатов позиции, суть которой – управляемая эскалация с попытками как-то договориться с агрессором.
Исходя из вышесказанного, продолжает он, можно констатировать, что существование определенной оси зла, некого союза недемократических держав, которые противостоят демократическим, зафиксировано на уровне официальной позиции США. Эксперт уверен, это будет иметь серьезные последствия в будущем.
Также издание "Комментарии" сообщало – о чем договаривались Путин и Си Цзиньпин – чем может быть недоволен Пекин.
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