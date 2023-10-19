Почему Си перебрал на себя роль, о которой мечтал Путин – чего теперь ожидать от Китая

Путинский визит в Китай, ставший первым его зарубежным визитом за пределы постсоветского пространства после выдачи в марте международного ордера на арест этого военного преступника, вызвал критику со стороны Госдепа США. Там заявили, что Китай фактически предоставил Путину площадку для российской пропаганды о войне в Украине. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" явные и нет итоги этого китайского путешествия российского диктатора.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Китай – лидер антизападного блока

Эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий поделился таким мнением:

касательно появления в Украине ATACMS Это всё – "белый шум". Что действительно важно, так это совместная пресс-конференция Си Цзиньпина и Путина, на которой прозвучало очень важное заявление последнего. А именно – о том, что китайская инициатива "Один пояс, один путь" является альтернативой западному миропорядку Тут у нас – два в одном". "Визит товарища Пу к товарищу Си является знаковым событием. Причем, одинаково важно, как то, что там случилось, так и то, чего не произошло. Пропустим весь цирк с комментариями Путина

Во-первых, поясняет эксперт, Китай сам никогда не позиционировал эту инициативу как антизападную. Она такой, по сути, была, но это максимально вуалировалось.

"Более того, в этот проект пробовали втянуть даже страны ЕС (из центральной Европы), а также балканские страны (которые вот-вот могут стать членами ЕС). То есть, эта китайская инициатива была изначально глобалистской. Такой себе альтернативой либеральному Западу. Но это никогда не озвучивалось, не подчеркивалось. А теперь это озвучивается Путиным. И это не отрицает Си. Очень важный месседж. Означающий, что фактически усиливается блоковость, биполярность мира. И Китай уже не особо скрывает, что именно он является лидером антизападного блока", – акцентирует Евгений Дикий.

Вполне может быть, считает он, что Путину придется теперь время от времени озвучивать публично то, что более взвешенный и мудрый товарищ Си от себя сказать не может.

Второй важный месседж, по мнению эксперта, состоит в том, что именно китайская инициатива оглашена альтернативой Западу. Это первое и, похоже, окончательное признание Путиным того, что именно КНР теперь является лидером, а РФ – сателлитом, поясняет эксперт.

"На самом деле, это стало ясно уже некоторое время назад. В свое время Путин мечтал, чтобы мир стал биполярным, как в годы его КГБшной юности. Но нужно быть осторожнее с мечтами. Никто ведь не обещал, что второй полюс снова обязательно будет в Москве как в годы Холодной войны. Мир, действительно, снова биполярный. Но теперь роль антизападного лидера выполняет не Москва, а Пекин", – подчеркивает Евгений Дикий.

По его словам, для экспертной среды это стало понятно пару лет назад, когда Китай открыл свою первую военно-морскую базу в Джибути (Восточная Африка). Это была первая заявка КНР на то, что она теперь не просто региональной лидер, а и глобальный игрок, причем не только экономический, но и военный.

"А формальное признание этой роли со стороны Запада состоялось в прошлом году, когда открылась прямая телефонная линия между министрами обороны США и Китая. Дело в том, что в годы Холодной войны такая же "горячая линия" действовала между Кремлем и Белым домом. И задача такой связи – прямой контакт для того, чтобы избежать новой мировой войны в кризисных ситуациях. И теперь такая линия установлено между Вашингтоном и Пекином", – констатирует Евгений Дикий.

Более чем понятно, продолжает он, что Китай перебрал на себя роль, которую ранее отыгрывал СССР. Роль, о которой мечтал Путин. Который теперь презентует китайскую инициативу "Один пояс, один путь" как альтернативу западному мироустройству.

"Явное признание того, что лидерство теперь за КНР, а рашка отходит на второй план. Новая реальность публично признана и вассальная присяга фактически принесена. Это, пожалуй, основное событие, которое случилось во время китайского визита Путина", – считает эксперт.

А главным событием, которое не случилось, он называет то, что в обмен на свою вассальную присягу Путин пока не получил ничего.

"Он напрасно провозил с собой всё руководство "Газпрома" и ряд российских топ-энергетиков. Подписания о строительстве "Сибирского Потока-2", по которому газ мог пойти в Китай, не произошло. Более того – с китайского стороны не прозвучало даже намека на то, что этот проект может когда-нибудь воплотиться в жизнь. Есть лишь абстрактная формулировка о сотрудничестве в сфере энергетики. Это полный провал для Путина, – уверен Евгений Дикий. – Единственным шансом компенсировать те объемы газа, которые ранее шли в Европу (а теперь прекращены), был китайский рынок сбыта. А для этого был нужен новый мощный трубопровод. Путин проехал с предложением постройки "Сибирского потока-2" мощностью 50 млрд кубов в год. И предложением поставлять с дисконтом часть его в КНР. Но ему сказали, что Китаю вполне хватает того газа, который он уже закупает у РФ. Диверсификация во всей красе! Китай раскладывает яйца в разные корзины, не хочет быть зависим от какой-то одной страны. Тем более такой ненадежной как Россия. Вполне возможно, что он еще и просто выжидает".

КНР вполне может допускать, отмечает эксперт, что ее новый сателлит вскоре "сдуется" (вариант – что и распадется), в результате чего Сибирь за просто так достанется Китаю. И то, за что сейчас пришлось бы платить, можно будет забрать бесплатно.

"Напомню, что Китай – страна с очень давней историей, страна, умеющая жить стратегиями. Та самая страна, откуда пришла мудрость, что если долго сидеть на берегу реки, рано или поздно мимо тебя проплывет труп врага. И похоже на то, что товарищ Си сидит на берегу реки, внимательно поглядывая в сторону России", – констатирует Евгений Дикий.

Путин в очередной раз пытался убедить Си, что "всё идет по плану"

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко отмечает, что пока мы имеем общие декларации сторон, из которых можно понять, что Китай будет увеличивать свое присутствие в РФ, в ближних к себе регионах, а также в тех, которые нужны ему в логистическом смысле.

"Пекин готов развивать транспортные артерии, вкладываться в то, что потом конвертируется в прибыль для КНР, – поясняет эксперт. – Конечно, были общие заявления идеологического характера. В стиле — Китай будет поддерживать цели и историческую миссию РФ. Очень размыто и неконкретно".

Вряд ли Китай решится напрямую поставлять вооружения в РФ, считает Игорь Петренко. Скорее поставки продолжаться через Северную Корею. Тем более, что мы до сих пор не знаем, что именно поставляется в контейнерах, которые якобы уже идут оттуда в Россию. Нельзя исключать, что там есть и китайского вооружение.

Срыв сделки Израиля и Саудовской Аравии, что сыграло бы на руку США, тоже — в пользу Китая. Идет также раскачка Балкан, где может что-то этакое сотворить Сербия". "Но, – подчеркивает эксперт, – напрямую это делать Китай не будет, чтобы не испортить свое реноме, не попасть под санкции, не потерять торговлю с Западом. При этом, однозначно КНР продолжает некую экспансию, создание оси противостояния Западному миру во главе с США. И тут он заинтересован в РФ, в других антизападных странах – Афганистане, Иране и так далее. Не без помощи Китая создаются одна за другой точки напряжения, которые приносят серьезные проблемы Западу. Одной из них сейчас стал Ближний Восток

По словам Игоря Петренко, Россия нужна Китаю еще и как ресурсная база. И тут явно просматривается смена ролей, акцентирует эксперт. Китай стал глобальным игроком, пытающимся найти свое место в геополитической конструкции. Ну, а РФ превратилась максимум в регионального игрока, еще и зависящего от того же Китая. Тот вкладывает в РФ огромные деньги, между странами резко вырос товарооборот после российской агрессии против Украины и введения западных санкций. Но всё это, прежде всего, в пользу КНР.

Это точно подмочило и без того подмоченную репутацию Путина. И лапша, которую он собирался вешать Си, соскальзывала еще быстрее. Так что визит Путина точно не был для него радужным", – заключает эксперт. "Путин, вероятно в очередной раз пытался убедить Си, что "всё идет по плану", что война против Украины идет к некому удобному для РФ завершению и так далее. Что Запад вот-вот откажется от поддержки Украины. А тут — оп! — и сообщения о поставках нам долгожданных ракет ATACMS

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