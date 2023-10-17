В Кремле отреагировали на информацию о поставках оружия из КНДР

Координатор Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея отправила в Россию более 1000 контейнеров с разным вооружением через железнодорожные пути, а анализ Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI), базирующийся на спутниковых снимках, сообщил о поставках оружия морем. На такие сообщения отреагировали в Кремле.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на информацию о поставках оружия в Россию из Северной Кореи.

"Нет никаких доказательств поставок вооружений из КНДР в Россию", — заявил Дмитрий Песков.

Несмотря на заявления представителей Кремля в США, опубликовали графики, показывающие поставки, и заявили, что отправка оружия состоялась в сентябре из Северной Кореи в Россию. Вероятно, в контейнерах оружие и боеприпасы. RUSI же указывает на два грузовых корабля, отключивших свои транспондеры, чтобы скрыть передвижение, однако спутниковые снимки раскрыли логистический путь между КНДР и РФ. Кроме того, оба корабля принадлежат компаниям, связанным с военной транспортировкой.

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, Северная Корея в замен на поставки оружия хочет получить от России разнообразную военную технику, в частности оборудование для создания баллистических ракет и бронетехнику.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили о необходимости немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры. С такой просьбой обратился Владимир Путин к лидерам Израиля и Палестины.

Также "Комментарии" писали о Владимире Путине, который объяснил, почему начал полномасштабную войну против Украины.