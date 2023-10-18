Си Цзиньпин и Путин назвали альтернативу западному миропорядку

Глава Китая Си Цзиньпин представил свой проект "Один пояс, один путь" как радикальную альтернативу мировому порядку, возглавляемому США. Президент России Владимиром Путин поддержал это заявление. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В своей речи в Пекине, посвященной 10-летию глобального инфраструктурного проекта Китая, Си раскритиковал односторонние санкции, геополитическое соперничество и политику блоков. Хотя он не назвал ни одной страны, эти замечания были явными отсылками к политике США в отношении Китая в последние годы, которую Вашингтон охарактеризовал как снижающую риски, но Пекин рассматривает как попытку помешать его растущей мощи.

"Как говорится, когда вы дарите розы другим, аромат остается на вашей руке, — сказал Си Цзиньпин. — Другими словами, помощь другим — это также помощь себе. Рассмотрение развития других как угрозы или принятие экономической взаимозависимости как риска не улучшит собственную жизнь и не ускорит развитие".

Выступая сразу после Си, Путин похвалил эту инициативу как согласующуюся с целью России построить альтернативный миропорядок.

"Россию и Китай, как и большинство стран мира, разделяет стремление к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству… при уважении многообразия цивилизаций и прав каждого государства к своей собственной модели развития", — сказал президент России.

По его словам, китайская инициатива "Один пояс, один путь" "логически вписывается в многосторонние усилия по укреплению творческого и конструктивного взаимодействия".

Заявления на церемонии открытия форума "Один пояс, один путь" свидетельствуют о стремлении Китая и России обратиться к развивающимся экономикам так называемого Глобального Юга, охватывающего Южную Америку, Африку и Юго-Восточную Азию. США и их союзники призывают эти страны поддержать порядок, основанный на правилах, который позволил бы им объединиться по таким вопросам, как поддержка Украины в отпоре вторжению Путина.

Инициатива "Один пояс, один путь" стала горячей точкой между Китаем и Западом, а Италия — единственный член "Большой семерки", подписавший официальное соглашение о сотрудничестве с Пекином, — дала понять о своем намерении выйти из него до конца года. Тем не менее, Си по-прежнему считает программу привлекательной для стран развивающегося мира, которые могут использовать деньги Китая и не видят необходимости занимать определенную позицию по таким вопросам, как права человека и территориальный суверенитет.

Для Путина это редкая поездка за границу после того, как в марте Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за военные преступления в Украине. Его визит является демонстрацией поддержки инициативы "Один пояс, один путь" и подчеркивает тесные связи Москвы с Пекином.

Пекин оказывал дипломатическую и экономическую поддержку России, помогая смягчить последствия западных санкций для Москвы. В последний раз Путин посещал Китай на зимних Олимпийских играх в феврале того же года, за несколько недель до вторжения в Украину. На этой встрече два лидера договорились о "безграничной" дружбе и подписали ряд долгосрочных соглашений о поставках энергоносителей.

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