Что планирует Москва и Ко – какую позицию займут Иран, Китай и Северная Корея

По словам аналитика Института изучения войны (ISW) Амина Солтани, уже в октябре Иран сможет продавать России баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar, так как истекает срок запрещающей подобное резолюцией ООН. В обмен Тегеран может просить у Москвы самолеты Су-35, системы ПВО С-400, помощь с космической, ракетной, ядерной программами и так далее. Октябрь может принести неприятные для Украины новости и в ракурсе начала воплощения в жизнь договоренностей в военно-технической сфере, которые могли быть заключены во время сентябрьского визита в РФ лидера Северной Кореи. Кроме того, в октябре намечается поездка российского диктатора Владимира Путина в Китай, где также могут обрести черты некие соглашения, укрепляющие РФ. Какие риски уже четко просматриваются от такого рода сближения? Чем должны отвечать Украина и ее зарубежные партнеры? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Россия просит поддержки у диктаторских режимов. Фото: из открытых источников

Если Тегеран начнет поставлять россиянам баллистику, санкционное давление увеличится многократно

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли рассуждает следующим образом:

"Что касается поставок баллистических ракет из Ирана в РФ – пока рано говорить об этом как о свершившемся факте. И в прошлом году нагнеталась информационная волна по этому поводу. Но иранские ракеты в Россию так и не поступили. Как и в Иран – российские самолеты Су-35".

По мнению эксперта, о том, что подобного может не случиться и в этот раз, говорит продолжение диалога США с Ираном.

"Была уже разморозка части иранских активов. Тегеран пытается балансировать, прекрасно понимая, что, если начнет поставлять россиянам баллистику, санкционное давление увеличится многократно, – поясняет политолог. – А тогда возвращения на мировой рынок нефти, ослабления нефтяного эмбарго не случится".

Максим Яли уверен, что Китай не будет поставлять вооружений России. И путинский визит туда не принесет ничего, кроме подписания каких-то дополнительных экономических договоренностей.

"Важно понимать, что Пекин напрямую не поставлял и не поставляет вооружения Москве. Но не исключено, что, как и во время ирано-иракской войны, использует для таких поставок Северную Корею. Впрочем, слишком много на кону. И переходить "красные линии", подставляясь под западные санкции, Китай не намерен. При этом он не заинтересован в тотальном разгроме РФ. Но, к сожалению, для нас, ситуация на фронте пока к такому не располагает. Похоже, основные боевые действия переносятся на следующий год", – констатирует политолог.

Дополнительным фактором, указывающим на то, что Китай продолжит занимать относительно нейтральную позицию, были, по мнению эксперт, недавние заявления президента Казахстана – Токаева (идущего на сближение с Пекином и дистанцирование от Москвы".

"Токаев подчеркнул, что будет придерживаться санкционной политики, соблюдать введенные Западом правила, избегать поставки товаров двойного назначения в РФ, – рассказывает Максим Яли. – Де-факто – это и позиция Китая, влияние которого на Казахстан в последние годы резко увеличились, особенно с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. И, если Казахстан, значительно зависящий от России экономически (и, с точки зрения российских пропагандистов, имеющий некие "спорные территории"), позволяет себе делать подобные заявления, что уж говорить о Китае, основные рынки сбыта которого находятся в США и ЕС, а вовсе не в РФ. Последняя же используется КНР лишь как энергетический придаток, источник дешевых ресурсов".

Москва со своими партнерами планирует изменение мирового порядка

Политтехнолог Петр Охотин напоминает, что Украина с начала войны предупреждала Западный мир о том, что идет сотрудничество между диктатурами.

"Российская Федерация устами своих идеологов – Александра Дугина, Сергея Кургиняна – также очерчивала этот ориентир, – отмечает он. – Если у кого-то из наблюдателей создается впечатление, что Россия видит своей мишенью только Украину, то должен их огорчить. Москва со своими партнерами планирует изменение мирового порядка, пересмотр системы ценностей, перестройку принципов международного права".

От гуманитарного и экономического сотрудничества, акцентирует Петр Охотин, диктаторские режимы перешли к действиям, имеющим все признаки создания силового антидемократического альянса.

"Ответом может быть только решительный отпор им на территории Украины, победа над античеловеческими режимами оружием и дипломатией", – констатирует эксперт.

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