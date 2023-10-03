Байден будет советоваться с лидерами стран G7 и ЕС из-за помощи Украине: подробности

Президент США Джо Байден проведет телефонную конференцию с лидерами стран G7 и ЕС. Главная цель мероприятия – донести до союзников тезис о том, что США и далее продолжат помогать украинскому народу в борьбе с российской агрессией. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Axios".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Белый дом "изо всех сил" пытается убедить союзников в том, что поддержка Украине не может быть пересмотрена и Киев продолжит получать все необходимое вооружение, несмотря на растущее число республиканцев в Конгрессе, которые выступают против такой позиции Вашингтона.

"Разъяснительная работа продолжится во вторник, поскольку Байден и госсекретарь Энтони Блинкен планируют позвонить нескольким своим коллегам в Европе. Байден планирует провести телеконференцию с лидерами стран G7 и рядом других европейских союзников", — говорится в материале.

Так, в комментарии "Axios" один европейский дипломат заявил, что команда Байдена планирует сообщить союзникам, что работает над соглашением с Конгрессом, позволяющим продолжать военную помощь Украине. В частности, конференция будет "направлена на ослабление опасений, что противодействие Республиканской партии помощи может дать Владимиру Путину попутный ветер в его стремлении захватить власть в Украине зимой".

Читайте также на портале "Комментарии" — Палата представителей США поддержала проект временного бюджета страны (на 45 дней), который позволит различным госорганам спокойно функционировать это время. Помощь для Украины исключили из этого документа, как и требовали республиканцы. Президент США Джо Байден, вынужденно подписавший такой вариант временного бюджета, заявил, что нельзя допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Почему всё в итоге дошло до такой ситуации? Как события могут развиваться дальше? Как следует действовать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



