О чем договаривались Путин и Си Цзиньпин – чем может быть недоволен Пекин

Китайский вояж российского диктатора Владимира Путина, во время которого он заметно нервничал, прошел на фоне выхода РФ из соглашения о запрещении ядерных испытаний. При этом китайский лидер Си Цзиньпин, ранее критиковавший Россию за бряцанье ядерным оружием, в том числе его перемещение в Беларусь, в этот раз закрыл глаза на очередные кремлевские выбрыки. Более того, Си и Путин подчеркивали тесные связи Москвы с Пекином, а китайский глобальный проект "Один пояс, один путь" представляли чуть ли не как альтернативу западному миропорядку. Какие выводы из путинского визита в Китай можно сделать на данный момент? Что это значит в ракурсе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Интересы Путина и Си сходятся

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассуждает так:

И тут следует понимать, что, если бы наши западные партнеры вовремя и в полном объеме давали Украине вооружение, то, возможно, не произошло бы атаки ХАМАС на Израиль Сейчас явно появилась заинтересованная в этом сторона. И глядя на то, что реакция Запада на слом глобальной безопасности постоянно запаздывает, она просто проинвестировала новый конфликт". "Очевидно, что Си с Путиным обсуждали не только войну в Украине, но и эскалацию на Ближнем Востоке

Речь ведь не только в том, что израильские спецслужбы что-то "проспали", отмечает эксперт. А в том, что Палестинская автономия для определенных кругов, в том числе для ХАМАСа, является определенным бизнес-проектом. И этот бизнес у них неплохо развивался.

"А, когда хамасовцы устроили кровавую атакую на Израиль, их бизнесу точно пришел конец. По крайней мере, на длительный период времени. То есть, кто-то компенсировал им грядущие потери. Проинвестировал атаку на Израиль. Это, безусловно, мог быть Иран. Но не только... Многое указывает на Россию как на одно из самых заинтересованных государств в том, что происходит сейчас на Ближнем Востоке. Кремлю важно было поджечь еще одну зону на планете, чтобы как-то снивелировать интерес, внимание к Украине. И совершенно понятно, что за всеми этими историями в конечном итоге стоит Китай", – считает Андрей Сенченко.

По его словам, ошибочно мнение, что Путин поехал в КНР, чтобы его там пожурили за то, что у него в Украине пошло всё далеко не так, как он рассчитывал.

"Вовсе нет. Сейчас они с Си обсуждают свои интересы в глобальном мире, прежде всего, с точки зрения интересов Китая. Это основная повестка дня. А российско-украинская война вписывается в нынешние интересы КНР. И то, что сейчас разгорается на Ближнем Востоке – тоже в интересах Китая. Ведь это всё сковывает силы наших западных партнеров во главе с США. И в какой-то степени повышает степень свободы действий Китая", – констатирует эксперт.

Война в Украине мешает КНР в торговле

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран уверен, что у официального Пекина есть все основания быть недовольным, так как с октября 2022 года, за исключением марта 2023-го, экспорт из КНР постоянно снижается.

"Одна из причин – высокая глобальная инфляция, которая была спровоцирована не только пандемией, но и войной в Украине, – поясняет эксперт. – Россияне своими действиями привели к огромным потерям для китайской экономики. Товарооборот только между ЕС и КНР за 2022 год составлял 1,6 трлн долларов, с США – около 700 млрд долларов, тогда как с московией – только 190 млрд долларов. За потеря экспортного потенциала на добрую сотню миллиардов долларов КНР должна быть благодарна Кремлю".

Война в Украине мешает КНР в торговле и увеличивает напряженность в вопросах Тайваня, подчеркивает Виталий Шапран.

где главным финансовым двигателем является РФ, еще больше усилит те потери экономики КНР, которые уже произошли", – отмечает эксперт. "Военная же эскалация в Израиле и потенциал масштабной войны на Ближнем Востоке

И эти потери Китая, продолжает он, не в состоянии компенсировать, ни РФ, ни Иран, ни Северная Корея (КНДР) с их микроскопическими размерами экономик.

Другая позиция его новому китайскому хозяину очень не понравится". "Для КНР экономические последствия войны в Украине – это не только виртуальные проблемы со снижением темпов роста ВВП, но еще и в перспективе ухудшения платежного баланса, – подчеркивает Виталий Шапран. – Поэтому российскому диктатору во время визита ничего не остается, кроме как демонстрировать склонность к миру

КНР пока не готова к явной атаке на Запад

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук не сомневается, что сейчас происходит интенсивный этап консолидации "оси зла". Авторитаризма и тоталитаризма.

На этой придуманной идеологеме Путин пытается получить то, что ему необходимо для победы в тех конфликтах, которые он сознательно провоцирует. Причем не только на территории Украины", – акцентирует эксперт. "Идет активная перегруппировка сил антизападной коалиции. Путин, безусловно, хотел бы отыгрывать тут более заметную роль. Привлечь на свою сторону не только пассивно помогающие ему военно, а активно – в сырьевом и финансовом смысле Турцию, Индию, Китай. Но и сделать в мировом масштабе противодействие на ненависти, на неприятии, которым он хотел бы поиграть. Отсюда все эти забросы типа богатого Севера и бедного Юга, эксплуатации развивающихся стран и так далее. Отсюда – требование некого уважения

Он предполагает, что Путин может заигрывать с Китаем в стиле, что тот и Россия будут в новом мире – главными. Мол, идет же противостояние между США и КНР. Вытолкнуть ведь Штаты откуда может только Китай. Идет де-китаизация американского бизнеса, жесткий контроль за перемещением интеллектуальной собственности. И Путин, по мнению Ярослава Романчука, явно пытается донести до Си, что с США тому не договориться. Мол, давай валить американцев вместе! На всех фронтах.

Видя слабость, неадекватность США, ЕС, G7, всё это позорное миротворчество, авторитарные режимы воспрянули духом. И скармливают всем, кто готов потреблять такой продукт, гремучую смесь антизападного, антисемитского, антиукраинского вранья. Сплачивая вокруг себя всех желающих "пободаться" с Западным миром", – поясняет эксперт. "А тут еще так удачно сложилась, что США во главе с Байденом – явно ослаблены. То и дело пытаются договориться с варварами, с явными террористами. С теми, кто явно хочет уничтожения демократического мира, всей западной цивилизации. Плюс – Штаты входят в турбулентный период избирательной кампании, который уже привел к остановке работы парламента

Конечно, продолжает он, Путин хотел бы получить от Китая больше денег, больше технологий, комплектующих. В идеале – вооружения. Всё то, что ему необходимо для продолжения войны. И плевать, сколько там сот тысяч, миллионов погибнет с обеих сторон.

"Секрет Полишинеля – сотрудничество Москвы с террористами ХАМАС, Хезболла, ИГИЛ. Потому так прекрасно РФ спелась с Ираном. Туда же – Северная Корея, туда же – управляемый из Кремля белорусский режим. Размываются рамки терроризма как такового. Рисуется картинка, что Запад превращает всех этих "хороших ребят" (приплетая сюда Африку, Азию, Латинскую Америку, Индию и так далее) в сырьевые придатки, в свои колонии. Игра на эмоциях необразованной публики в стиле "мы наш, мы новый мир построим!". На наших глазах происходит настоящая борьба цивилизаций, примирить которые невозможно. Да и нет структур, способных на такое. Потому что ООН уже мертва, как ее предшественница – Лига наций. Просто еще не осознала этого. Самое трагичное, что те страны, от которых мы ожидали инициативы и лидерства, в данный момент такими не являются. И зачастую даже подыгрывают тем, кто готов сожрать их самих", – резюмирует Ярослав Романчук.

При этом, отмечает он, следует понимать, что тоталитарный Китай действует весьма прагматично и долгосрочно. В отличие от эмоциональной РФ, он не готов ринуться в военную авантюру с непредсказуемым исходом. Тем более на фоне обострившихся проблем с экономикой, когда начинают лопаться надутые ранее пузыри в сфере недвижимости, финансов и так далее.

"Всё это пока сдерживает КНР от явной атаки на Запад (которая может начаться атакой на тот же Тайвань). С другой стороны, велик соблазн воспользоваться слабостью того же Запада – и попытаться перевернуть мироустройство под себя здесь и сейчас. И если Путин умело сыграет на амбициях Си, вполне возможно, что Китай станет активнее помогать РФ в войне с Украиной, равно как более открыто вмешиваться в другие конфликты", – прогнозирует эксперт.

Противопоставить этому, считает он, можно лишь одно. Поскольку международная правовая система уже не работает, демократическому миру необходимо действовать жестче, брать инициативу в свои руки – и показать террористам, варварам их место. Разрушив их режимы, их устои – пока они не разрушили Западную цивилизацию как таковую.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли ситуация на Ближнем Востоке зашла в тупик – как это скажется на Украине.