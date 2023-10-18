Президент России хвалит Украину за попытки мирных переговоров

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможные переговоры по завершению войны в Украине. Российский диктатор заявил, что Украина делает для этого недостаточно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время пресс-конференции в Китае, куда президент России улетел для участия в форуме "Один пояс, один путь", Путин высказался по поводу ситуации с мирными переговорами в войне в Украине.

"Если в Украине хотят переговорный процесс, театральные жесты не нужны, нужно отменить декрет, запрещающий переговоры", — заявил Путин.

Кроме того, президент России указал, что Украина делает некоторые шаги для мирных переговоров, однако Путин не стал уточнять, какие именно действия были предприняты.

"В Украине задумываются о переговорном процессе, это трансформация в правильном направлении, за это похвалю, но этого недостаточно", – сказал президент России Владимир Путин.

Кроме этого, Путин на пресс-конференции отреагировал на поставки США ракет ATACMS для Украины. Российский президент заявил, что армия РФ умеет сбивать такие ракеты, и это не повлияет на ситуацию в войне в Украине. Несмотря на это, Украина уже нанесла удачный удар по российским позициям во временно оккупированном Луганске, где уничтожила несколько единиц российской военной техники.

Напомним, что Россия выставляет условия для Украины признать оккупированные территории частью РФ, тогда как Киев настаивает на выводе войск из украинских территорий до состояния 1991 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский полковник рассказал, сколько нужно ракет ATACMS для уничтожения Крымского моста.

Также "Комментарии" писали о президенте России Владимире Путине, который назвал главную причину войны в Украине.