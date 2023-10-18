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ATACMS уже в Украине: что изменится на фронте – почему США решились на такой шаг

Украина может серьезно улучшить свое положение если не на всём фронте, то на ряде участков

сегодня, 14:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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После долгих переговоров, Украина, наконец, получила американские ракеты ATACMS, которыми уже нанесла удары по местам базирования российской авиации во временно оккупированных Луганске и БердянскеВ Белом доме подтвердили, что передали нам ракетыимеющие радиус действия 165 км (а не 300 км), зато имеющих большее количество кассетных зарядов (950, а не 300) по сравнению с более дальнобойной модификацией. Почему США решились на такой шаг лишь сейчас? Что изменится на фронте в связи с появлением у Украины ATACMS? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

ATACMS уже в Украине: что изменится на фронте – почему США решились на такой шаг

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

Важен прецедент поставки Украине ATACMS

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш рассуждает так:


"Следует обратить внимание, что, несмотря на отсутствие официальной информации о поставках (нам говорили, что решение принятоно не говорили – когда именно мы получим ATACMS), обе стороны (а украинская официально – в лице и президента Зеленскогои главкома Залужного) подтвердили, что эти ракеты не просто прибыли в Украину, но и эффективно применены по объектам оккупантов. Это очень важно для нас с точки зрения прецедента. Тут не столько следует обращать внимание на количество (а тот же NYT уверяет, что поставлено около 20 ракет), сколько на то, что ATACMS поставлены и применяются".

Эксперт напоминает – та же Германия в лице канцлера Шольца говорила о том, что поставит нам свои ракеты TAURUS лишь после того, как американцы поставят ATACMS. Ранее подобное было с танками. Когда минувшей зимой США заявили, что направят в Украину свои Abrams (которые, правда, добрались к нам лишь этой осенью), немцы согласились на передачу нам Leopard.

"То есть, тут важен прецедент, – поясняет Сергей Гармаш. – И американцы его сейчас создали. Более того – сделали явным. Я не верю, что Залужный опубликовал видео запуска ракет ATACMS без согласия на то Вашингтона. И теперь Берлину, похоже, придется поставить нам свои ракеты TAURUS. Общий счет дальнобойных ракет тогда серьезно возрастет, учитывая, что мы уже используем британские Storm Shadow, французские SCALP, а также модификации собственных. И это позволит нам серьезно улучшить свое положение если не на всём фронте, то на ряде участков".

По мнению эксперта, важны такие поставки и на фоне событий на Ближнем Востокегде РФ открыто встала не на сторону Израиля, а на сторону его противников.

"А евреи, напомню, являются частью комплекса национальной вины немцев (Холокост). И эта позиция тоже будет способствовать тому, что Берлин поставит нам TAURUS, – считает Сергей Гармаш. – После публичного применения украинцами американских ракет, Шольцу будет сложнее сдерживать поставки сюда немецких".

Эффект неожиданности – отличное дело

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко предполагает, что именно эскалация на Ближнем Востоке подтолкнула США к более активной поддержке Украины вооружениями.

"В Штатах видят взаимосвязь между затянувшейся российско-украинской войной и вспыхиванием других конфликтов, в которых так или иначе виден след РФ. Понимают в Вашингтоне и то, что без мощного ракетного вооружения Украине будет крайне сложно и далее противостоять российской агрессии. И поставками ATACMS американцы, похоже, передают четкий сигнал Кремлю – пора заканчивать, своих целей в Украине вы не добьетесь, а затягиванием войны положение для себя лишь усугубите", – рассуждает эксперт.

Понятно, продолжает он, что россияне традиционно надувают щеки, называя передачу Украине ATACMS  "грубейшей ошибкой" Вашингтона (фраза посла России в США Анатолия Антонова). Непонятно только, чем может ответить РФ.

"Если ее "ответ" это ракетный террор, который она сегодня утром устроила ЗапорожьюДнепру и Харькову, то это мало повлияет на ситуацию на поле боя. Скорее лишь еще больше укрепит украинцев в понимании необходимости уничтожения оккупантов и лишения их страны возможности в будущем повторить агрессию", – считает Сергей Дойко.

Россияне, акцентирует он, давно перешли все "красные линии". И поставка Украине ATACMS вряд ли могут вынудить их совершить что-то такое, чего они еще не совершали. Разве что в очередной раз побряцать ядерным оружием, понимая, что пусть его в ход – всё равно что совершить самоубийство.

"А то, что поставки нам ATACMS не афишировались, равно как не анонсируется, будет ли продолжениеявляется абсолютно верным решением. Пусть противник узнает обо всем постфактум. Подсчитывая потери и устраивая очередной вой на болотах. Эффект неожиданности – отличное дело, – подчеркивает эксперт. – Надеюсь, подобным образом захватчики узнают и о том, что у нас уже появились истребители F-16, а возможно и не только они. Пусть живут в страхе".

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Источник: https://comments.ua/
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