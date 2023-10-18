ATACMS уже в Украине: что изменится на фронте – почему США решились на такой шаг

После долгих переговоров, Украина, наконец, получила американские ракеты ATACMS, которыми уже нанесла удары по местам базирования российской авиации во временно оккупированных Луганске и Бердянске. В Белом доме подтвердили, что передали нам ракеты, имеющие радиус действия 165 км (а не 300 км), зато имеющих большее количество кассетных зарядов (950, а не 300) по сравнению с более дальнобойной модификацией. Почему США решились на такой шаг лишь сейчас? Что изменится на фронте в связи с появлением у Украины ATACMS? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

Важен прецедент поставки Украине ATACMS

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш рассуждает так:

но не говорили – когда именно мы получим ATACMS), обе стороны (а украинская официально – в лице и президента Зеленского и главкома Залужного) подтвердили, что эти ракеты не просто прибыли в Украину, но и эффективно применены по объектам оккупантов. Это очень важно для нас с точки зрения прецедента. Тут не столько следует обращать внимание на количество (а тот же NYT уверяет, что поставлено около 20 ракет ), сколько на то, что ATACMS поставлены и применяются". "Следует обратить внимание, что, несмотря на отсутствие официальной информации о поставках (нам говорили, что решение принято

Эксперт напоминает – та же Германия в лице канцлера Шольца говорила о том, что поставит нам свои ракеты TAURUS лишь после того, как американцы поставят ATACMS. Ранее подобное было с танками. Когда минувшей зимой США заявили, что направят в Украину свои Abrams (которые, правда, добрались к нам лишь этой осенью), немцы согласились на передачу нам Leopard.

без согласия на то Вашингтона. И теперь Берлину, похоже, придется поставить нам свои ракеты TAURUS. Общий счет дальнобойных ракет тогда серьезно возрастет, учитывая, что мы уже используем британские Storm Shadow, французские SCALP, а также модификации собственных. И это позволит нам серьезно улучшить свое положение если не на всём фронте, то на ряде участков". "То есть, тут важен прецедент, – поясняет Сергей Гармаш. – И американцы его сейчас создали. Более того – сделали явным. Я не верю, что Залужный опубликовал видео запуска ракет ATACMS

По мнению эксперта, важны такие поставки и на фоне событий на Ближнем Востоке, где РФ открыто встала не на сторону Израиля, а на сторону его противников.

"А евреи, напомню, являются частью комплекса национальной вины немцев (Холокост). И эта позиция тоже будет способствовать тому, что Берлин поставит нам TAURUS, – считает Сергей Гармаш. – После публичного применения украинцами американских ракет, Шольцу будет сложнее сдерживать поставки сюда немецких ".

Эффект неожиданности – отличное дело

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко предполагает, что именно эскалация на Ближнем Востоке подтолкнула США к более активной поддержке Украины вооружениями.

"В Штатах видят взаимосвязь между затянувшейся российско-украинской войной и вспыхиванием других конфликтов, в которых так или иначе виден след РФ. Понимают в Вашингтоне и то, что без мощного ракетного вооружения Украине будет крайне сложно и далее противостоять российской агрессии. И поставками ATACMS американцы, похоже, передают четкий сигнал Кремлю – пора заканчивать, своих целей в Украине вы не добьетесь, а затягиванием войны положение для себя лишь усугубите", – рассуждает эксперт.

Понятно, продолжает он, что россияне традиционно надувают щеки, называя передачу Украине ATACMS "грубейшей ошибкой" Вашингтона (фраза посла России в США Анатолия Антонова). Непонятно только, чем может ответить РФ.

Днепру и Харькову, то это мало повлияет на ситуацию на поле боя. Скорее лишь еще больше укрепит украинцев в понимании необходимости уничтожения оккупантов и лишения их страны возможности в будущем повторить агрессию", – считает Сергей Дойко. "Если ее "ответ" это ракетный террор, который она сегодня утром устроила Запорожью

Россияне, акцентирует он, давно перешли все "красные линии". И поставка Украине ATACMS вряд ли могут вынудить их совершить что-то такое, чего они еще не совершали. Разве что в очередной раз побряцать ядерным оружием, понимая, что пусть его в ход – всё равно что совершить самоубийство.

является абсолютно верным решением. Пусть противник узнает обо всем постфактум. Подсчитывая потери и устраивая очередной вой на болотах. Эффект неожиданности – отличное дело, – подчеркивает эксперт. – Надеюсь, подобным образом захватчики узнают и о том, что у нас уже появились истребители F-16, а возможно и не только они. Пусть живут в страхе". "А то, что поставки нам ATACMS не афишировались, равно как не анонсируется, будет ли продолжение

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