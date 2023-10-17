В Украине признали применение нового эффективного оружия

Украина официально признала успешное применение американских дальнобойных ракет ATACMS, способных поражать противника на расстоянии до 300 километров. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский

"Благодарю всех, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем, кто помогает! И сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с Президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно – "атакамсы" себя показали", — заявил Владимир Зеленский.

Кроме этого, президент поблагодарил части, которые в эти дни держат удар оккупантов — 54 отдельную механизированную бригаду, 68 отдельную егерскую бригаду, 25 отдельную воздушно-десантную бригаду (Лиманское направление) и 92 отдельную штурмовую бригаду, 93 отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр" (Соледарское направление).

Напомним, что согласно данным The Wall Street Journal небольшая партия ATACMS была передана Киеву тайно.

ATACMS – твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность до 300 км. Ее разные варианты оснастки носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS, которые ранее Украина уже получила от США.

Между тем, Пашинян обвинил Россию: "Они оставили нас совсем одних".

Посол Израиля заявил, что ХАМАС использует оружие союзника России.

А Песков ответил, есть ли у Путина конкуренты.