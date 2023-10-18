logo

BTC/USD

28666.14

ETH/USD

1571.72

LTC/USD

62.35

USD/UAH

37.85

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия нанесла 6 ракетных ударов по Запорожью – есть попадание и погибшие (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия нанесла 6 ракетных ударов по Запорожью – есть попадание и погибшие (ФОТО)

Уже известно минимум о двух погибших

сегодня, 08:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Ночью 18 октября оккупационные войска нанесли 6 ракетных ударов по Запорожью, попали в многоэтажку, есть погибшие и раненые. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Россия нанесла 6 ракетных ударов по Запорожью – есть попадание и погибшие (ФОТО)

Удар по Запорожью. Фото: из открытых источников

"Сегодня ночью, в период времени с 01:33 по 01:48, рашистские террористические войска нанесли 6 ракетных ударов по территории города Запорожье. Тип ракет устанавливается. Один из ударов пришелся на многоэтажный дом в центральной части города", – написал Юрий Малашко.


Позже секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил в соцсети сообщил, что известно о двух погибших и четырех пострадавших. Еще три человека считаются пропавшими без вести.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что поддержка Украины, в том числи экономическая, остается "главным приоритетом" для Штатов и Европы. И является решающей в ракурсе поддержки военной битвы Украины против российского вторжения. Между тем ситуация после 600 дней этого вторжения складывается для Украины не просто. И ту же помощь от западных союзников получать всё сложнее, и россияне на фронте активизировались, особенно в районах Авдеевки и Купянска. Какие ожидания в ракурсе поддержки Украины и ситуации на фронтах? Что следует срочно предпринять нашему высшему военно-политическому командованию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – есть ли риск, что США откажутся от поддержки Украины – что может повлиять на ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/zoda_gov_ua/23472
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!