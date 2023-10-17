Какое решение должно принять украинское руководство – чего не хватает нам для победы

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что поддержка Украины, в том числи экономическая, остается "главным приоритетом" для Штатов и Европы. И является решающей в ракурсе поддержки военной битвы Украины против российского вторжения. Между тем ситуация после 600 дней этого вторжения складывается для Украины не просто. И ту же помощь от западных союзников получать всё сложнее, и россияне на фронте активизировались, особенно в районах Авдеевки и Купянска. Какие ожидания в ракурсе поддержки Украины и ситуации на фронтах? Что следует срочно предпринять нашему высшему военно-политическому командованию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Контрнаступление ВСУ. Фото: Минобороны в Facebook

Пришла пора пересмотреть действия наших войск на фронте

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко отмечает, что наши наступательные действия на юге Бахмута и на Мелитопольском направлении фактически приостановлены. Очевидно, акцентирует он, не хватает средств нанесения ударов (дальнобойные ракеты, снаряды, возможно сама арта).

Система обороны россиян на том же Мелитопольском направлении – очень мощная. Кроме массированного минирования там серьезные бетонные укрепления. До сих пор не взята вторая т.н. "линия Суровикина", не говоря уж о третьей. Констатируем – за четыре месяца наших наступательных действий продвинуться удалось совсем немного. Оставшиеся резервы военное руководство не решается вводить в бой, потому что у врага очень плотная оборона. Лишь пробив в ней бреши, туда можно бросать свежие силы и средства, на прорыв. Пока пробить не удалось", – констатирует генерал. "Конечно, нам нужны американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые мы никак не можем получить

На Бахмутском направлении, продолжает он, мы сумели выбить противника из Клещеевки и Андреевки. А вот Курдюмовка пока не освобождена. И фактически нам приходится переходить к обороне, защищая то, что удалось отбить.

Ну, а на Бердянском и Мелитопольском направлениях наше продвижение также остановилось.

Да, американцы уверяют, что будут помогать и Израилю, и Украине И, возможно, Тайваню, поскольку китайцы могут воспользоваться моментом – и воплотить планы по "возвращению в родную гавань" этого островного государства. Но помогать сразу трем государствам в трех разных точках Штатам будет крайне сложно", – считает эксперт. "На это накладывается эскалация на Ближнем Востоке

По его мнению, в связи с этим нашему высшему военно-политическому руководству следует реально оценивать перспективы помощи нам вооружением, техникой, финансами. И иметь определенные резервы на случай ослабления поддержки.

"Нужно понимать, что ряд представителей Запада боятся не только поражения Украины (а потому помогать будут), но и поражения РФ (с неконтролируемым распадом, риском попадания ядерного оружия в руки различных группировок с вероятностью его применения). Отдельных американских и европейских политиков вполне бы устроило, чтобы российско-украинская война остановилась, Киев и Москва как-то договорились (пусть даже за счет территориальных уступок со стороны Украины) – и всё перешло в некое относительно спокойное русло. Что, понятно, нас категорически не устраивает. Впрочем, как и россиян на данном этапе", – подчеркивает Игорь Романенко.

При этом, акцентирует он, на фоне эскалации на Ближнем Востоке может еще больше проявить себя американская позиция – давать нам столько оружия, сколько хватит для того, чтобы не проиграть, но не хватит для решительной победы.

В свою очередь, мы четко даем понять партнерам, что не готовы заключать мир на несправедливых условиях, ведь это будет означать лишь отложенную войну. Нам этого мало. В создавшихся условиях, учитывая реалии, нашему высшему военно-политическому руководству, возможно, пришла пора пересмотреть действия наших войск на фронте. Где именно мы готовы наступать? И готовы ли? Уже понятно, что создавшихся условиях, когда союзники не дают нам всего необходимого, два направления для наступления (Бахмутское и Мелитопольское) ВСУ вряд ли потянут", – заключает генерал. "Нам не хватает ударной авиации. Всё можно было решить куда раньше, но в итоге, похоже, американские истребители F-16 под управлением наших пилотов появятся в украинском небе не раньше 2024 года. Американцы явно искусственно тормозят процесс. Как с теми же ATACMS

Для того, чтобы победить в войне, необходимо, чтобы все элиты были объединены

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков поделился таким комментарием:

"Летняя военная кампания (традиционна захватывающая примерно половину осени) подошла к концу. О ее военных и политических итогах можно будет порассуждать позже. Учитывая имеющиеся результаты, должно быть проведено совещание в ставке верховного главнокомандующего — президента. Он заслушает главкома Залужного, главу генштаба Шапталу, министра иностранных дел Кулебу по итогам летней кампании, а также поставит задачу на зимнюю 2023-24 гг. После чего высшее политическое руководство (Зеленский, Кулеба) и высшее военное руководство (Залужный, Шаптала) начнут вести переговоры с нашими стратегическими партнерами — США, Великобританией, ЕС. Чем они могут нам помочь".

Олег Стариков отмечает, что уже начались определенные переговоры касательно укрепления нашей системы ПВО.

Ну, а Кулеба – с главами внешнеполитических ведомств государств-партнеров", – рассказывает эксперт. "Залужный начал плотно общаться с новым председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генералом Чарльзом Брауном (недавно сменил Марка Милли). Министр обороны Умеров работает по линии формата "Рамштайн"

По его словам, для того, чтобы победить в войне, необходимо, чтобы все элиты были объединены. Как сделала сейчас израильская власть, пригласив оппозицию в своеобразное временное правительство для общего противодействия угрозе в виде ХАМАС.

"Качество нынешней украинской власти не соответствует вызовам, которые стоят перед нами. И для победы важно пригласить действительно профессионалов из оппозиционных парламентских сил. Важно и усилить наше правительство, и продемонстрировать единство элит. Особенно это касается сектора обороны и безопасности, а также МИД, – подчеркивает Олег Стариков. – Без этого нам очень сложно будет решать стоящие перед нами задачи. И, безусловно, необходимо переходить от тактического (мысля днем сегодняшним) планирования к стратегическому — с более дальними горизонтами".

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