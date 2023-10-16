Большое наступление началось: россияне бросили все силы на захват стратегического украинского города

План о большом наступлении РФ начинает реализоваться на направлении на Купянск. Сюда захватчик перебросил подразделения вновь 25-й армии. Об этом во время прямого эфира на телеканале FREEДОМ рассказал военный обозреватель Владислав Селезнев.

Наступление россиян на Купянском направлении (фото из открытых источников)

"Сейчас противник пытается двигаться вперед, пытается сломать украинское сопротивление, прежде всего на Купянском направлении. Несет огромные потери. Говорить о каких-то серьезных территориальных приобретениях я бы не рискнул, потому что продвижение за несколько суток на несколько сотен метров вряд ли может считаться успешным с учетом огромного уровня вражеских потерь. Но в любом случае так называемый план большого наступления имени генерала армии Герасимова сейчас осуществляется именно на Купянско-Лиманском направлении", — сказал военный эксперт.

По его словам, тяжелые бои у Авдеевки это попытка оккупантов отвлечь часть украинского ресурса от Купянско-Лиманского направления, чтобы восстановить стабильность на всех участках фронта на Востоке.

"Несомненно, россияне привлекли огромное количество человеческих, материально-технических ресурсов для того, чтобы сломить сопротивление города-крепости Авдеевки, кардинально изменить расписание сил и средств на этом участке фронта. Ведь они еще живут в парадигме, которая им удастся с помощью своего технического превосходства". И преимущества в личном составе выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, ведь под этим флагом Российская Федерация начинала в феврале прошлого года так называемую "специальную военную операцию", — убежден военный обозреватель.

Еще Селезнев напомнил, что россияне пробовали захватить этот город с 2014 года, но за это время Авдеевка была сильно укреплена. На ее территории созданы большие оборонительные укрепления, бетонированные окопы и долгосрочные позиции для огневой поддержки. Они являются надежным фундаментом, позволяющим ВСУ отражать все вражеские попытки и внести изменения в ход событий на поле боя.

"Конфигурация сил и средств на карте в определенной степени отвечает тем событиям, которые мы наблюдали в течение 10 месяцев во время упорных боев в районе Бахмута. Но то, что у противника на этом участке фронта, в районе Авдеевцы, нет ни одного, даже малого шанса реализовать этот план "а-ля Бахмут", это совершенно очевидно", — подытожил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, может ли Путин на Авдеевке остановиться .