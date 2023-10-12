Главные выводы Рамштайна-16: какие сигналы от Запада получила Украина – на что можем рассчитывать

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Очередное заседание формата "Рамштайн" (уже 16-е) по поддержке Украины в противостоянии российской агрессии состоялось на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также активизации россиян на востоке нашей страны, где они мощными силами атакуют Авдеевку. Впервые во встрече "Рамштайн" принял участие президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, главный акцент был сделан на усилении ПВО, артиллерии, дальнобойных систем. Порадовали заверения главы Пентагона Ллойда Остина в продолжении устойчивых и непрерывных поставок всего необходимого вооружения для Украины. Также стало известно, что Бельгия присоединилась к авиационной коалиции и предоставит нам истребители F-16 (правда, будет это не скоро). Какие выводы можно сделать после "Рамштайна-16"? Почему Украине до сих пор не дают так нужных дальнобойных ракет ATACMS, да и поставки самолетов серьезно затянулись? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Контактная группа "Рамштайн". Фото: из открытых источников
Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук отмечает, что приезду президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель, где в этот раз проходило очередное заседание формата "Рамштайн", предшествовал его очень удачный визит в Румынию, результатами которого стали различные договоренности. Как в сфере поставок вооружений нашей стране (артиллерия, ПВО), так и в ракурсе соглашения об обучении наших летчиков в Центре подготовки пилотов для F-16, который создаётся в Румынии.
Плюс, продолжает эксперт, речь шла о развитии румынского хаба для транспортировки украинского продовольствия. В условиях продолжения блокировки (не полной, но в значительной мере) морских путей вывоза нашего экспорта, поиск других маршрутов становится стратегически важным для украинской экономики вопросом, поясняет Петр Олещук.
Он считает очень позитивным, что к авиационной коалиции, которая предоставит Украине истребители F-16 либо проводит обучение наших пилотов (речь, в частности, о США, Дании, Нидерландах, Норвегии), присоединилась Бельгия, обещая нам поставить соответствующие самолеты в 2025-м. Ну, а первые истребители натовского образцы мы можем получить к началу 2024-го.
Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак поделился таким комментарием:
По мнению эксперта, то, что имеем такие задержки с передачей нам истребителей F-16 и неопределенность с дальнобойными ракетами ATACMS – это политический вопрос. К сожалению, отмечает он, на Западе сейчас много политиков, но мало лидеров, готовых брать на себя ответственность за мощные решения.
Что касается влияния эскалации на Ближнем Востоке на поставки нам вооружений, у эксперта есть надежда, что тут всё сработает с точностью наоборот, нежели рассчитывали те, кто подталкивал ХАМАС к нападению на Израиль.
Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США рассуждает так:
По мнению эксперта, США однозначно будут передавать оружие как Украине, так и Израилю, о чем уже сделаны соответствующие заявления.
Более проблематичным моментом, считает он, является задержка с избранием спикера палаты представителей США.
Читайте также на портале "Комментарии" — на пороге или уже в ней – есть ли еще шанс у человечества избежать новой мировой войны.
Обсуждения
Новости