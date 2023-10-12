Главные выводы Рамштайна-16: какие сигналы от Запада получила Украина – на что можем рассчитывать

Очередное заседание формата "Рамштайн" (уже 16-е) по поддержке Украины в противостоянии российской агрессии состоялось на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также активизации россиян на востоке нашей страны, где они мощными силами атакуют Авдеевку. Впервые во встрече "Рамштайн" принял участие президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, главный акцент был сделан на усилении ПВО, артиллерии, дальнобойных систем. Порадовали заверения главы Пентагона Ллойда Остина в продолжении устойчивых и непрерывных поставок всего необходимого вооружения для Украины. Также стало известно, что Бельгия присоединилась к авиационной коалиции и предоставит нам истребители F-16 (правда, будет это не скоро). Какие выводы можно сделать после "Рамштайна-16"? Почему Украине до сих пор не дают так нужных дальнобойных ракет ATACMS, да и поставки самолетов серьезно затянулись? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Контактная группа "Рамштайн". Фото: из открытых источников

Всё идет не так просто и быстро, как нам бы хотелось, но прогресс очевиден

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук отмечает, что приезду президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель, где в этот раз проходило очередное заседание формата "Рамштайн", предшествовал его очень удачный визит в Румынию, результатами которого стали различные договоренности. Как в сфере поставок вооружений нашей стране (артиллерия, ПВО), так и в ракурсе соглашения об обучении наших летчиков в Центре подготовки пилотов для F-16, который создаётся в Румынии.

Плюс, продолжает эксперт, речь шла о развитии румынского хаба для транспортировки украинского продовольствия. В условиях продолжения блокировки (не полной, но в значительной мере) морских путей вывоза нашего экспорта, поиск других маршрутов становится стратегически важным для украинской экономики вопросом, поясняет Петр Олещук.

о незыблемости евроатлантических перспектив. Ключевым вопросом собственно "Рамштайна" стали поставки вооружений Украине в новых условиях (эскалация на Ближнем Востоке ). И тут все представители стран НАТО во главе с США заверили, что уровень поддержки сохранится, что мы получим расширение оборонных возможностей, включая авиацию", – подчеркивает политолог. "В Брюсселе же, куда отбыл потом Зеленскоий, кроме формата "Рамштайн" состоялось и заседание Совета Украина-НАТО, где мы получили четкий сигнал о продолжении поддержки, об укреплении нашей противовоздушной обороны

Он считает очень позитивным, что к авиационной коалиции, которая предоставит Украине истребители F-16 либо проводит обучение наших пилотов (речь, в частности, о США, Дании, Нидерландах, Норвегии), присоединилась Бельгия, обещая нам поставить соответствующие самолеты в 2025-м. Ну, а первые истребители натовского образцы мы можем получить к началу 2024-го.

становятся актуальными во всех точках нашей планеты, можно полагать, что Альянс начнет существенно менять свои подходы к безопасности. Приходя к пониманию, что замороженных конфликтов не бывает. И необходимо принципиально решать вопросы, иначе угроза будет стремительно нарастать". "Всё идет не так просто и быстро, как нам бы хотелось. Но прогресс очевиден. И есть перспективы, как ускорения процесса передачи Украине необходимых вооружений, так и расширения их номенклатуры, – считает Петр Олещук. – В условиях, когда мировые угрозы глобализируются

Задержки с истребителями F-16 и ракетами ATACMS – это политический вопрос

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак поделился таким комментарием:

"То, что Зеленский лично прибыл на "Рамштайн" — очень правильный шаг. Ранее подобного не было. Думаю, что заметный результат будет. Может, не после этого заседания, но после следующего – точно. Такой политический таран всегда полезен. Лучше один раз встретиться и переговорить 10 минут с глазу на глаз, чем проводить многочасовые телефонные или видео-переговоры".

По мнению эксперта, то, что имеем такие задержки с передачей нам истребителей F-16 и неопределенность с дальнобойными ракетами ATACMS – это политический вопрос. К сожалению, отмечает он, на Западе сейчас много политиков, но мало лидеров, готовых брать на себя ответственность за мощные решения.

"Думаю, эти вопросы тоже решатся. Уже проходят обучения на F-16 наши пилоты, группы наземного персонала по обслуживанию этих самолетов, формируется соответствующая инфраструктура. Будет и результат. Но нам нужно работать теперь над масштабированием. Чтобы получить не 10-20 натовских истребителей, а под сотню", – подчеркивает Иван Ступак.

Что касается влияния эскалации на Ближнем Востоке на поставки нам вооружений, у эксперта есть надежда, что тут всё сработает с точностью наоборот, нежели рассчитывали те, кто подталкивал ХАМАС к нападению на Израиль.

о которой так много говорит Украина. Соответственно, мы оказываемся с Израилем в одной лодке, – акцентирует эксперт. – А США четко дали понять, что будут помогать и Украине, и Израилю ". "Запад уже пристегивает к происходящему Иран, а за ним и РФ. Ту самую ось зла

США однозначно будут передавать оружие как Украине, так и Израилю

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США рассуждает так:

"Не думаю, что обострение ситуации на Ближнем Востоке повлияет на поддержку Украины. У этой поддержки есть свой формат – и темпы не снижаются. А вот достаточно ли Украине передают оружия и насколько оперативно – это уже другой вопрос".

По мнению эксперта, США однозначно будут передавать оружие как Украине, так и Израилю, о чем уже сделаны соответствующие заявления.

Более проблематичным моментом, считает он, является задержка с избранием спикера палаты представителей США.

в котором помощь этим двум странам будет преподнесена вместе", – отмечает Владимир Дубовик. "События в Израиле возможно, наоборот, смогут содействовать выделению помощи Украине со стороны США, так как дают возможность предложить законопроект

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