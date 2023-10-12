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Умеров рассказал, что новый «Рамштайн» имеет неожиданные обязательства для Украины

Кроме помощи на пол миллиарда долларов, Украина, по словам главы Минобороны Умерова, получила неожиданные обязательства.

сегодня, 10:42
Автор:
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Slava Kot
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По итогам 16-го заседания Контактной группы по обороне Украина получила пол миллиарда долларов помощи и неожиданные обязательства от партнеров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Умеров рассказал, что новый «Рамштайн» имеет неожиданные обязательства для Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото из открытых источников

Глава Минобороны Рустем Умеров по завершении очередного "Рамштайна" рассказал, что Украина получила устные обязательства, которые следует учитывать.


"У нас есть обязательства и поставки. Из того, что мы видим из обязательств, очень много того, чего мы не ожидали", — сказал Умеров и добавил, что "есть положительные обязательства".

Умеров также рассказал, что во время Рамштайна обсуждались среднесрочные и долгосрочные планы. По словам главы Минобороны, это свидетельствует, что партнеры хотят и дальше работать с Украиной. Также министр указал на основные направления помощи.

"Из того, что еще важно, почти на пол миллиарда получили помощи – большинство это ПВО, боеприпасы, подготовка к зиме и Ф-16", — сообщил Умеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Рустем Умеров назвал первые шаги в должности министра обороны.

Также "Комментарии" писали о главе ГУР Кирилле Буданове, который рассказал, когда Украина согласится на мирные переговоры с Россией. По словам Буданова, это будет возможно после окончания войны, и тогда, когда россияне выведут свои войска с территории Украины по состоянию на 1991 год. Кроме того, руководитель Главного управления разведки прогнозировал, когда закончится война. Буданов отмечает необходимость в прогнозировании использовать факты и указал на ресурсы, которые в России закончатся в ближайшее время.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-umierov-neochikuvani-zobovyazannia/32633433.html
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