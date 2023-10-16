Главные выводы на 600-й день большой войны – без какого решения Запада Украина не сможет победить

В понедельник, 16 октября, Украина переживает 600-й день широкомасштабной российской агрессии. В последнее время российские оккупанты активно идут в атаки в районах Авдеевки и Купянска, а украинские воины продолжают продвижение вперед на Бахмутском и Запорожском направлениях. В новом отчете Киевского международного института социологии (КМИС) отмечается, что за год среди украинцев увеличился процент тех, кто верит, что между политическим и военным руководством страны существует ряд разногласий, что Запад ощущает усталость от войны в Украине и готов уменьшать помощь Киеву, что наша власть может пойти на компромиссы с РФ. Какие выводы можно сделать на 600-й день "большой войны"? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Мы важны, на нас тратятся деньги, но Украина для Вашингтона – не ключевое

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий поделился таким комментарием:

"За 600 дней полномасштабной войны Украина показала, что состоялась как государство, а украинцы – как нация. Мы не рассыпались. Доказав данные истины и себе, и миру. Россия же доказала, что она является клептократической империй во всей своей "красе". Чрезмерные представления о своей мощи, возможностях. В то же время она не оказалась колоссом на глиняных ногах, не рухнула после болезненных поражений в Украине, после изоляции со стороны Западного мира. И еще вопрос – рухнет ли. Да, проблемы в РФ серьезные, они накапливаются. Но она в подобном состоянии может вариться еще долго. Как минимум два-три года без социально-экономических потрясений. А вот Украина без западной помощи, с возможными серьезными внутриполитическими проблемами столько протянет вряд ли. Если власть продолжит игнорировать требования Запада о реформировании, которые звучат всё жестче ".

Естественно, продолжает эксперт, действующая власть хочет, не ответив ни на один серьезный вопрос со стороны общества, быстренько провести выборы и закрепиться еще на пять лет. Логично, что после отмены военного положения придется решать вопросы со свободой слова, институциями, демократией и так далее. И тот вариант, на который очень толсто недавно намекнул Зеленский (о возможности выборов во время войны), выглядит более чем реалистичным, считает Алексей Голобуцкий.

Комментируя опасения касательно снижения поддержки Украины со стороны Запада, он отметил, что США и Европа предоставили нам огромные суммы помощи, оказали огромную военно-техническую поддержку.

"Да, у нас любят сравнивать то, как те же Штаты помогают Украине – с тем, как они помогали Ираку и Афганистану после установления там прозападных режимов. Но следует понимать, что в тех случаях США буквально принимали участие в войнах, оставляли свой большой контингент. Это были их войны. И не нужно ориентироваться на те суммы. Нам помогают, скажем так, достаточно", – уверяет эксперт.

При этом он признался, что находится под впечатлением опроса, который провело издание ZN.UA совместно с соцслужбой Центра Разумкова.

"Статья вышла буквально сегодня, – отмечает Алексей Голобуцкий. – И согласно приведенным там данным, 71,3% украинцев считают, что США нам должны предоставлять деньги без каких-либо условий (типа проведение реформ, борьба с коррупцией), так как Украина платит жизнями своих граждан, воюя за общие демократические ценности и безопасность Западного мира. Однако немалый процент респондентов (58,8%) убеждены, что предлагаемые США реформы ускорят путь Украины в Евросоюз, став залогом стабильного развития нашей страны. А 53,9% согласны, что предложенные Штатами реформы устанавливают рамки для нашей власти, без которых есть риск того, что Украина потеряет демократические ценности, даже выиграв войну".

В то же время, продолжает эксперт, всё выглядит так, что американцы как главный двигатель помощи Украины, наш важнейший военный союзник, сделали ставку в российско-украинской войне на поступательную (управляемую) эскалацию.

изрядно их напугавшего) не заинтересованы в том, чтобы режим Путина с треском рухнул (в том числе из-за поражения в войне) – с непредсказуемыми последствиями. Поэтому концепция Запада остается прежней – Россия должна осознать, что выиграть она не сможет, а продолжение войны будет ей обходиться всё дороже. И, похоже, что данная концепция рассчитана до конца следующего года. Учитывая, что в ноябре-2024 в США выборы, у действующего главы государства Джо Байдена нет иных вариантов, кроме как помочь Украине победить до того времени. Иначе уже другой президент может решать проблему российско-украинской войны", – акцентирует политтехнолог. "То есть, нам дают ровно столько, чтоб мы не завалились. Порой чуть больше, чтоб у нас имелась возможность решать некие тактические задачи. К сожалению, пока ни американцы, ни основная часть европейцев (особенно после вагнеровского похода на Москву

По его словам, следует также признать, что Украина для США – куда менее значимый союзник, чем тот же Израиль. А потому там не могут закрывать глаза на многие, не устраивающие американцев вещи, которые происходят у нас.

"Как следствие – мы болтаемся где-то между поддержкой Израиля и Южного Вьетнама – до вхождения американцев в Вьетнамскую войну. Мы важны, на нас тратятся деньги, но Украина для Вашингтона – не ключевое. И всё может еще более осложниться, если республиканцы начнут под выборы раскручивать тему коррупции в Украине, подчеркивания, что поддержка оказывается не демократическому, коррупционному режиму", – прогнозирует Алексей Голобуцкий.

Украина пытается интенсифицировать боевые действия, а РФ – растянуть их во времени

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян уверен, что за 600 последних дней Украине удалось пробудить демократический мир. И продемонстрировать, что демократия может быть с кулаками.

"За это же время демократическим миром пройден путь от "Украина выдержит максимум несколько недель" до "Украина должна не проиграть". И, на сегодняшний день – "Украина должна победить". Однако следующая ступень – "Россия должна быть разгромлена" – еще не достигнута", – подчеркивает политолог.

За это время, отмечает он, украинцы от общества, разделенного по множеству тематик, прошли путь сплочения нации – с выходом на традиционное для нас нарастание скепсиса к власти, но при этом – сохранение оптимизма касательно будущего.

Более 80% респондентов уверены, что Украина преодолеет текущие проблемы и вызовы. В Разумковском опросе, как и в КМИСовском, видно, что скепсис к власти растет. Но при этом сохраняется общий оптимизм, хоть скептические настроения несколько повысились", – говорит Олег Саакян. "В этом смысле интересные данные приведены в замере сентябрьских настроений граждан от Центра Разумкова

Он напоминает, что за 600 дней широкомасштабной войны Украина освободила ряд территорий и сохраняет наступательную инициативу. Можно считать, что мы достигли на данный момент относительно военного паритета с РФ. И заставили агрессора перейти в значительной мере к оборонительным операциям, считает эксперт.

При этом, Украина пытается интенсифицировать боевые действия (чтобы закончить войну как можно быстрее – своей победой), а РФ – растянуть их во времени, дождавшись возможного прихода Трампа к власти в США, работая над разжиганием других конфликтов ". "Конечно, мир еще не помогает Украине в той степени, которая позволила бы говорить о нашей быстрой военной победе. Впрочем, мы и сами пока в должной степени к этому не готовы, – подчеркивает Олег Саакян. – Уже понятно, что идет война на истощение

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