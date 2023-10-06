Действительно ли длительная война с РФ неизбежна – как понимать заявление Арестовича о переговорах

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Тема вероятных переговоров между Украиной и Россией набирает в последнее время новую силу. Ее подхватил даже бывший внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович. В программе "В гостях у Гордона" он завил, что Запад вскоре будет заставлять Украину подписать мир с Россией, согласившись на утрату Крыма и Донбасса. А, если президент Украины Владимир Зеленский откажется пойти на это, его, по мнению Арестовича, заставят провести выборы. И к власти придет тот, кто будет готов к переговорам. Тем временем экс-президент России, нынешний замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев вслед за главой МИД Сергеем Лавровым твердит, что условием для переговоров будет "признание реалий" (оккупации РФ Крыма, а также частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей). А Зеленский заявляет, что Россию не интересует дипломатический путь, а Путин не желает окончания войны. На этом фоне появляются сообщения, что в конце октября в Стамбуле состоится третья международная встреча в рамках обсуждения украинской формулы мира. Что на данный момент можно сказать о разговорах вокруг гипотетических переговоров? Кто способен сыграть первую скрипку, какие надежды на встречу в Стамбуле? Почему делает подобные заявления Арестович? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак акцентирует, что война России против Украины – не просто межгосударственный конфликт. Это, поясняет он, экзистенциальная война культурно-ментального порядка, в основе которой – тотальное невосприятие компромисса друг другу, вытекающее из целей каждой страны.
Перед Украиной, продолжает он, стоит задача выстоять в обороне, вернуть международно признанные границы и территории, получить справедливую сатисфакцию за агрессию, вступить в НАТО как гарантию неповторения агрессии России.
Перед РФ же цели совсем иного плана – уничтожение субъектности и территориальной целостности Украины, демографического потенциала украинской гражданской нации и ее государства, ее экономики и социального пространства.
По мнению эксперта, выгода РФ от переговоров очевидна: выиграть паузу для наращивания военно-промышленного комплекса и скрытой мобилизации с целью подготовки нового удара – с учетом ошибок 2022 года и использования внутренней политической и электоральной борьбы в западных странах для торможения военной, финансовой и гуманитарной поддержки Украины.
Он уверен, что Украине в этой истории следует серьезно переоценить восприятие войны. И вместо того, чтобы думать, когда она завершится или временно остановится, перестроить ритм повседневной жизни под ожидание длительной войны и освободиться от гиперпобедных реляций и иллюзий.
Конечно, констатирует политтехнолог, часть украинского общества болезненно может воспринять такую перспективу. Поэтому возникает необдуманный эмоциональный восторг прожектами мира, неоправданные надежды на то, что Россия оставит Украину и украинцев в покое.
Политтехнолог Юрий Подорожний рассуждает следующим образом:
Мы уже видели, отмечает эксперт, как пытались продвигаться "миротворческие" инициативы, вполне себе устраивающие Москву. Китайские, ватиканский, африканские, бразильские, индонезийские и так далее. Все они базировались на необходимости остановки войны с сохранением за Россией оккупированных ей территорий. Возможно, с каким-то еще "бонусами" для Кремля типа документально зафиксированным отказом Украины от вступления в НАТО. Но Украине и Западу пока удавалось отбиваться от такого рода псевдомирных предложений.
Сомневается он и в том, что Украину будут пытаться ломать через колено, принуждая пойти на псевдомир на условиях РФ.
С помощью всего этого, акцентирует Юрий Подрожний, Москва надеется сломать украинских дух сопротивления, вынудить нас идти на капитуляционные для себя переговоры. По принципу "лишь бы перестали стрелять и бомбить".
Именно поэтому, уверен эксперт, важно, чтобы лидеры общественного мнения (ЛОМы) доносили до украинцев правильную позицию. Не пораженческую. Позицию стойкости, силы, необходимости во что бы то ни было – держаться, сопротивляться, не падать духом.
Читайте также на портале "Комментарии" — почему Кремлю приходится прятать остатки Черноморского флота РФ – что ждет россиян в Крыму.
Обсуждения
Новости