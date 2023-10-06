Действительно ли длительная война с РФ неизбежна – как понимать заявление Арестовича о переговорах

Тема вероятных переговоров между Украиной и Россией набирает в последнее время новую силу. Ее подхватил даже бывший внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович. В программе "В гостях у Гордона" он завил, что Запад вскоре будет заставлять Украину подписать мир с Россией, согласившись на утрату Крыма и Донбасса. А, если президент Украины Владимир Зеленский откажется пойти на это, его, по мнению Арестовича, заставят провести выборы. И к власти придет тот, кто будет готов к переговорам. Тем временем экс-президент России, нынешний замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев вслед за главой МИД Сергеем Лавровым твердит, что условием для переговоров будет "признание реалий" (оккупации РФ Крыма, а также частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей). А Зеленский заявляет, что Россию не интересует дипломатический путь, а Путин не желает окончания войны. На этом фоне появляются сообщения, что в конце октября в Стамбуле состоится третья международная встреча в рамках обсуждения украинской формулы мира. Что на данный момент можно сказать о разговорах вокруг гипотетических переговоров? Кто способен сыграть первую скрипку, какие надежды на встречу в Стамбуле? Почему делает подобные заявления Арестович? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Компромисса между Украиной и Россией быть не может

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак акцентирует, что война России против Украины – не просто межгосударственный конфликт. Это, поясняет он, экзистенциальная война культурно-ментального порядка, в основе которой – тотальное невосприятие компромисса друг другу, вытекающее из целей каждой страны.

"Компромисс сразу превращается в фактор неконтролируемой политической детонации, причем как в России, так и в Украине. И именно этот мотив удерживает два государства от уступок, которые для большинства западных стран выглядели бы желательными с учетом интереса приостановить милитаризацию мира и разрушение некогда комфортного для них международного порядка", – отмечает эксперт.

Перед Украиной, продолжает он, стоит задача выстоять в обороне, вернуть международно признанные границы и территории, получить справедливую сатисфакцию за агрессию, вступить в НАТО как гарантию неповторения агрессии России.

Перед РФ же цели совсем иного плана – уничтожение субъектности и территориальной целостности Украины, демографического потенциала украинской гражданской нации и ее государства, ее экономики и социального пространства.

"Какой может быть компромисс между этими целями? – задается логичным вопросом Олег Постернак. – В реальности можно лишь рассчитывать на очень теоретическое и промежуточное прекращение огня вследствие объективного ресурсного и мобилизационного истощения обеих сторон, которым будет необходима межвоенная пауза для переоценки и перевооружения".

По мнению эксперта, выгода РФ от переговоров очевидна: выиграть паузу для наращивания военно-промышленного комплекса и скрытой мобилизации с целью подготовки нового удара – с учетом ошибок 2022 года и использования внутренней политической и электоральной борьбы в западных странах для торможения военной, финансовой и гуманитарной поддержки Украины.

"К тому же, РФ не прочь использовать факт переговоров Украины с собой как инструмент для искусственного раздувания политического конфликта в украинской политике", – считает Олег Постернак.

Он уверен, что Украине в этой истории следует серьезно переоценить восприятие войны. И вместо того, чтобы думать, когда она завершится или временно остановится, перестроить ритм повседневной жизни под ожидание длительной войны и освободиться от гиперпобедных реляций и иллюзий.

"Парадигма длительной изнурительной войны предусматривает удержание динамики военной и финансовой помощи Запада, подписание долгосрочных обязательств безопасности между союзниками и Украиной, выстраивание качественной и современной оборонной индустрии, – перечисляет эксперт. – Не менее важна беспощадная антикоррупционная борьба для освобождения средств и направления их в систему национальной безопасности и обороны".

Конечно, констатирует политтехнолог, часть украинского общества болезненно может воспринять такую перспективу. Поэтому возникает необдуманный эмоциональный восторг прожектами мира, неоправданные надежды на то, что Россия оставит Украину и украинцев в покое.

"В политическом поле потому и возникают заявления разных блогеров и потенциальных политиков, падающих на благодатную почву", – констатирует Олег Постернак.

Ситуация не располагает к переговорам

Политтехнолог Юрий Подорожний рассуждает следующим образом:

"Арестович, похоже, решил собрать вокруг себя весь пророссийский электорат, который покинули Медведчук и прочие пособники Кремля. И сейчас Арестович выходить на новый уровень заигрывания с такого рода электоратом – с одновременной ретрансляцией удобных РФ нарративов".

Мы уже видели, отмечает эксперт, как пытались продвигаться "миротворческие" инициативы, вполне себе устраивающие Москву. Китайские, ватиканский, африканские, бразильские, индонезийские и так далее. Все они базировались на необходимости остановки войны с сохранением за Россией оккупированных ей территорий. Возможно, с каким-то еще "бонусами" для Кремля типа документально зафиксированным отказом Украины от вступления в НАТО. Но Украине и Западу пока удавалось отбиваться от такого рода псевдомирных предложений.

"Сейчас снова участились разговоры о необходимости какого-то компромисса (по сути — перемирия, за которым может последовать новый виток эскалации). Готовится, среди прочего, встреча в Стамбуле касательно обсуждения именно украинского видения прекращения войны — с позиций международного права, устава ООН, уважения к территориальной целостности и суверенитету. На две предыдущие встречи — в Дании и Саудовской Аравии — россиян не приглашали. И, по большому счету, особых подвижек там не было. Вряд ли на что-то следует надеяться и от встречи в Турции", – считает Юрий Подорожний.

Сомневается он и в том, что Украину будут пытаться ломать через колено, принуждая пойти на псевдомир на условиях РФ.

постоянный террор Херсона и подконтрольной Украине части региона. А впереди предсказуемые ракетные удары по нашей энергосистеме". "Сегодня ситуация, в принципе, не располагает к переговорам. И не похоже, что в США и Европе готовы толкать к ним Украину, – отмечает политтехнолог. –А вот внутри украинского общества мысль о том, что нам придется идти на неудобные переговоры и подписывать некие соглашения, которые хотя бы остановят боевые действия, сеют всё более явно. Параллельно с этим РФ наращивает целенаправленные обстрелы гражданских — трагедия в селе Гроза Харьковской области, удары по самому Харькову

С помощью всего этого, акцентирует Юрий Подрожний, Москва надеется сломать украинских дух сопротивления, вынудить нас идти на капитуляционные для себя переговоры. По принципу "лишь бы перестали стрелять и бомбить".

Именно поэтому, уверен эксперт, важно, чтобы лидеры общественного мнения (ЛОМы) доносили до украинцев правильную позицию. Не пораженческую. Позицию стойкости, силы, необходимости во что бы то ни было – держаться, сопротивляться, не падать духом.

"А позиции ЛОМов типа Арестовича необходимо искоренять из нашего информационного пространства. Если сегодня государство промолчит, никак не отреагирует на распространение таких позорных нарративов, этот будет большой стратегической ошибкой", – предупреждает Юрий Подорожний.

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