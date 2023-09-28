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Россия готова к мирным переговорам: Лавров назвал два условия

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал два условия, которые, по мнению Кремля, приведут к мирному окончанию войны в Украине.

сегодня, 09:10 comments2115
Автор:
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Slava Kot
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Москва выдвинула два основных условия, при которых готова идти на мирные переговоры с Украиной. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что это "учет реалий на земле" и "интересы российской безопасности". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россия готова к мирным переговорам: Лавров назвал два условия

Лавров назвал два условия для мирных переговоров. Фото из открытых источников

В ходе интервью российским СМИ Лавров рассказал, что Кремль готов договариваться о мирном решении закончить войну в Украине. Однако назвал два ключевых условия.


"Мы готовы договариваться, но договариваться с учетом тех реалий, которые сейчас сложились на земле и с учетом нашей позиции, которая всем хорошо известна, с учетом наших интересов, интересов нашей безопасности", — заявил Лавров.

Одним из главных условий среди интересов безопасности России Лавров назвал "недопущение создания на границах России вражеского нацистского режима". Далее российский чиновник обвинил Украину в "истреблении всего российского" на временно оккупированных территориях, включая Крым. В ходе интервью Лавров также обвинил западных союзников Украины, заявил, что они "разрушили территориальную целостность Украины".

Напомним, что 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Киев и большинство стран мира считают эту агрессию не спровоцированной и осуждают действия Кремля. Кроме того, во время войны неоднократно фиксировались военные преступления и преступления против человечества, совершенные российскими силами на территории Украины, в частности это касается ракетных ударов по гражданским объектам, пыткам и изнасилованиям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров сделал заявление о том, что Россию обманули, поэтому Москва изменила свою позицию.

Также "Комментарии" писали о главе МИД РФ Сергее Лаврове, который рассказал о первом шаге для начала мирных переговоров.



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Источник: https://t.me/tass_agency/211747
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