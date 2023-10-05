Медведев назвал условие начала переговоров по Украине

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, известный своей агрессивной риторикой и ядерными угрозами, заговорил о возможности переговоров по Украине. Об этом сообщают "Комментарии".

Дмитрий Медведев

Во время встречи с военными Медведев, как обычно, начал с жесткой риторики, заявив, что "такие переговоры нам не нужны". К "таким" он отнес переговоры, которые, по его мнению, позволят Украине и Западу получить передышку.

"Признаки того, что Запад выдыхается — они видны, — уверен Медведев. — Это касается и финансирования, потому что невозможно тратиться на чужую страну... Но даже здесь они пытаются идти на различные ухищрения так, чтобы нас подвести к какой-то черте так, чтобы передышку получил наш враг. Их задача протолкнуть переговорный процесс, который будет помогать ослаблению России, а с другой стороны — помогать накапливать силы нашему противнику. Вот такие переговоры нам не нужны. Они просто вредны".

Но вслед за этим, казалось бы, категорическим заявлением Медведев допустил вероятность переговоров. Но предварительным условием их начала рашист назвал "признание реалий", видимо намекая на легитимизацию оккупации РФ Крыма, Донбасса и частей Херсонщины и Запорожской области.

"Вопрос в том, о чем мы переговариваем. С какой точки мы начинаем. А точка здесь простая — надо признать реалии", — заявляет Медведев.

Напомним, что подобное условие для переговоров ранее высказывал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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