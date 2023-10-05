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Путин назвал вторжение в Украину "так называемой войной" и обвинил во всем Запад

Одной из главных тем в выступлении руководителя Российской Федерации на Валдайском форуме стала война в Украине

сегодня, 17:59
Автор:
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Константин Куликов
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Традиционно в своем выступлении на Валдайском форуме Путин обвинил в обострении международной ситуации западные страны, которые, по мнению российского диктатора, не хотят идти с ним на компромисс. При этом он назвал вторжение в Украину "так называемой войной", которую, по словам Путина, РФ "хочет закончить". Об этом сообщают "Комментарии".

Путин назвал вторжение в Украину "так называемой войной" и обвинил во всем Запад

Путин

- Мы не начинали так называемую войну в Украине, — заявил Путин. — Напротив, мы пытаемся ее закончить.


Традиционно хозяин Кремля назвал причиной сегодняшней войны "государственный переворот 2014 года", которому, по мнению Путина, способствовал Запад. Российское ж вторжение в Крым и его аннексию в 2014 году российский руководитель назвал "помощью крымчанам и севастопольцам".

Глава РФ с удовлетворением отметил, что он наблюдает в западных странах "ростки благоразумия", видимо намекая на приход к власти в Словакии критически настроенных к Украине политсил.

Кроме того, глава РФ повторил традиционные российские пропагандистские клише о том, что Россия никогда не вела захватнических войн, тогда как Запад все время проводил экспансию, колонизируя окружающий мир. И сейчас-де Россия строит многополярный мир, чему сопротивляется Запад, так как продолжает политику неоколониализма.

Напомним, что, по оценкам западных СМИ, общее количество военных потерь (раненых и убитых) с момента российского вторжения в Украину у российской и украинской армии перевалило за полмиллиона человек. Официально эти данные не подтверждены.

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