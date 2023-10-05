Погиб каждый шестой: подробности массового уничтожения людей Россией

В результате ракетного удара России по селу Гроза Купянского района Харьковской области, где сегодня Россия нанесла ракетный удар по магазину-кафе, погибли 50 человек. Все население села составляло до недавнего времени чуть более 300 человек, заявил министр внутренних дел Игорь Клименко. Об этом сообщают "Комментарии".

Последствия попадания российской ракеты. Фото - Харьковская областная прокуратура

В момент удара в кафе устраивали поминки по одному из местных жителей. По данным министра, среди погибших 6-летний ребенок, 7 человек получили травмы. Под развалинами разрушенных магазина и кафе еще могут быть люди, поэтому спасатели, полицейские и местные жители продолжают разбирать завалы. 29 человек из 50 погибших — опознаны.

По данным Харьковской ОГА, удар по селу Гроза стал самым массовым по количеству жертв в Харьковской области.

Комментируя это российское военное преступление, президент Украины Владимир Зеленский заявил:

"Сейчас с европейскими лидерами говорим, в частности, об усилении нашей ПВО, в частности, об усилении наших воинов, в частности, о том, чтобы дать нашей стране защиту от террора. А террористам ответим. Абсолютно справедливо. И мощно", — заявил Владимир Зеленский, который сейчас находится в Испании.

Между тем, военный подверг резкой критике известную блоггершу. Украинский военный отреагировал на помощь для ВСУ популярной блоггерши Юлии Вербы.

Зеленский назвал год, когда Россия снова пойдет в атаку, если заморозить войну. В сеть попало видео, на котором мужчина говорит, что его якобы избили народные депутаты прямо посреди улицы.

А в МВД назвали количество пропавших без вести военных. Министерство внутренних дел обнародовали количество гражданских и военных лиц, считающихся пропавшими без вести.