Россияне ударили по центру Харькова: подробности

Утром в Харькове раздались взрывы, после которых в области объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Харьков. Фото: из открытых источников

Взрывы раздались около 6:46, сразу после этого в области объявили воздушную тревогу.

"Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!", — призвал Синегубов.

Мэр Игорь Терехов сообщил о том, что удар пришелся по центральной части города.

Отметим, 5 октября оккупанты ударили "Искандером" по селу Гроза в Харьковской области. В результате ракетного удара России по селу Гроза Купянского района Харьковской области, где сегодня Россия нанесла ракетный удар по магазину-кафе, погибли 50 человек. Все население села составляло до недавнего времени чуть более 300 человек, заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

В момент удара в кафе устраивали поминки по одному из местных жителей. По данным министра, среди погибших 6-летний ребенок, 7 человек получили травмы. Под развалинами разрушенных магазина и кафе еще могут быть люди, поэтому спасатели, полицейские и местные жители продолжают разбирать завалы. 29 человек из 50 погибших — опознаны.

По данным Харьковской ОВА, удар по селу Гроза стал самым массовым по количеству жертв в Харьковской области.

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