Действительно ли Украину подталкивают к переговорам с РФ – почему идут намеки о снижении помощи

На фоне некоторого снижения поддержки Украины (и военной, и финансовой) со стороны США и Европы (по внутриполитическим и прочим мотивам), громче становятся голоса о необходимости переговоров. Появился в этом хоре и голос министра обороны Италии Гвидо Крозетто. Он заявил, что считает, что есть предпосылки к тому, чтобы весной мог начаться "диалог" Украины с РФ. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг и вовсе призвал Украину и Россию к началу мирных переговоров чуть ли не здесь и сейчас. При этом Россия готовности к конструктивным переговорам явно не демонстрирует. Впрочем, как и Украина, акцентирующая, что россияне хотят заморозить войну, а не прекратить ее на условиях справедливого мира. Видны ли проявления того, что Украину склоняют к капитуляции? Каковы перспективы переговоров и реальные предусловия для них? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

На Западе не хотят второго раунда

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассуждает так:

"Опыт европейской истории (к которой можно относить и США – хоть страна находится и на американском континенте) подсказывает, что заигрывание с агрессором приводит только к тому, что тот на следующем этапе возобновления боевых действий имеет более выгодное положение. Взять тот же Мюнхенский договор 1938 года, которым пытались умиротворить Гитлера. В итоге Вторая мировая война всё равно вспыхнула".

По мнению эксперта, опасения, которые высказываются в Украине относительно наших союзников – это проявление мнительности. Виктор Савинов не сомневается, что все представители как англосаксонского, так и романского (Италия, Франция, Испания, ряд других стран) мира прекрасного понимают, что временная приостановка боевых действий обязательно приведет ко второму раунду. Более жесткому. И никто из них этого не хочет.

И для того, чтобы делать это в прежнем темпе, ей необходимо переводить промышленность на военный режим. Та же Польша планирует в ближайшие годы увеличить свою армию в 3,5 раза. А ее план помощи Украине строится на том, что вооружение, которое по новой военной доктрине будет списываться в результате модернизации, передастся нашей стране. Но это количество также ограничено. И польская экономика, как и французская, не заточена на военный лад", – поясняет эксперт. "Другое дело, что возможности помощи Украине, действительно, снизились. Та же Франция, по большей части, исчерпала складские ресурсы, которые могла предоставлять Украине

Поэтому те предупреждения о сложностях с дальнейшей военной поддержкой Украины, которые мы слышим от союзников, вполне логичны и обоснованы. Это подтверждается экономически, статистически, акцентирует Виктор Савинов.

"Но у нас почему-то это воспринимается как подталкивание к переговорам с Россией. Что в корне неверно. Потому что, как я указал выше, в США и Европе прекрасно понимают – переговоры со страной-агрессором дадут ей просто паузу для укрепления и продолжения агрессии. Так что не стоит выдавать нашу мнительность за геополитическое действо", – констатирует эксперт.

Всё идет вовсе не к "договорняку" по сдаче Украины, а к укреплению нашей страны

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе уверен, что системного сокращения военно-технической и финансовой помощи Украине нет. Зато есть, напоминает он, актуальные решения саммита НАТО, G7, ЕС – по тотальной, бессрочной поддержке нашей страны в отражении российской агрессии, а также после – в процессе восстановления после войны.

Почему-то все фокусируются на проблемных моментах, забывая, что во время недавнего Форума оборонных индустрий в Киеве был заключен ряд контрактов. Мы будем изготовлять вооружение и боеприпасы совместно с американцами, европейцами, турками. Это мощный прорыв! И об этом надо говорить. Тем более, что это не просто помощь, а полноценные военные контракты с долгосрочной перспективой", – поясняет эксперт. "То, что в разных государствах происходят определенные политические процессы, конечно, влияет на скорость передачи нам всего необходимого, но не отменяют эту самую передачу (за редким исключением — той же Словакии ).

Параллельно, продолжает он, в Штатах, похоже, решен вопрос с передачей нам дальнобойных ракет ATACMS. По инсайдам "New York Times", это просто не анонсируется, чтобы не давать возможность рашистам подготовиться к новым сюрпризам на фронте.

"Всё идет вовсе не к "договорняку" по сдаче Украины, а к укреплению нашей страны, – уверен Антон Кучухидзе. – Полноценные же переговоры могут быть лишь при условии, что в них заинтересованы обе стороны. А рашистская федерация явно дает понять, что переговоры нужны ей лишь для передышки, во время которой она накопит силы – и начнет новую волну агрессии. Какой смысл в таких переговорах? Конструктивная часть Запада понимает, что сейчас – лучший шанс покончить с имперской РФ, используя стратегические ошибки, допущенные путинским режимом, пошедшим на открытое вторжение в Украину. Так что – меньше эмоций, больше здравого смысла и анализа".

Поддержка Украины будет продолжена

Политолог Дмитрий Воронков не считает, что Запад нас стал как-то резко меньше поддерживать. Скорее, отмечает он, консолидация США и Европы вокруг Украины будет лишь усиливаться.

Впервые в истории такое заседание проходило вне собственно Евросоюза. И прозвучали приятные для Украины посылы касательно нашей евроинтеграции. Плюс – недавние заявления президента США Байдена о непоколебимой поддержке Украины а также о том, что он предоставил президенту Зеленскому всё, о чем тот просил (скорее всего, речь о ракетах ATACMS ). В ту же копилку – высказывания канцлера ФРГ Шольца, акцентирующего, что мир должен наступить на условиях именно Киева. Плюс — немцы сообщили, что передадут нам еще одну систему IRIS-Т, с десяток зенитных самоходных установок Gepard", – перечисляет эксперт позитивные моменты. "Доказательством чему стало недавнее собрание в Киеве всех глав МИД стран ЕС

Да, продолжает он, в Штатах есть сейчас внутренние политические проблемы. Но Дмитрий Воронков уверен, что поддержка Украины будет продолжена, на чем настаивает Администрация Байдена.

"Так что не просматриваются признаки того, что Украину подталкивают к несправедливому миру. Но, безусловно, российская пропаганда любое, даже несущественное, ослабление поддержки Украины со стороны тех или иных стран будет использовать в свою пользу. Разгоняя нарратив о том, что "Запад устал от Украины". Что касается Италии или Австрии, там традиционно есть кремлевские лоббисты, сателлиты Москвы. Не такие явные, как в Венгрии, но — есть. Поэтому я бы не рассматривал заявления отдельно взятых министров как некий симптом, сигнал касательно подталкивания Украины к неким переговорам", – говорит эксперт.

По его словам, РФ не станет публично добиваться каких-либо переговоров с Украиной на вменяемых условиях (без всех этих "новых реалий на земле" и "смены нацистского режима"). Но не перестанет качать тему переговоров, "заморозки" через своих сателлитов, в том числе на Западе. Чтобы кто-то выступал якобы посредником, рассказывая об "усталости Запада" и необходимости "любой ценой прекратить конфликт". Но именно Россия хочет переговоров, а не коллективный Запад, акцентирует Дмитрий Воронков.

"На данный момент не видно никаких перспектив для конструктивного диалога между Киевом и Москвой, – считает он. – Позиции кардинально разнятся. Мы выступаем за территориальную целостность Украины в международно признанных границах 1991 года, за полную деоккупацию своих территорий и наказания всех виновных в агрессии. Путинский режим стоит на совершенно иных позициях. И тут компромиссов нет и не будет — вплоть до, надеемся, падения путинского режима".

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