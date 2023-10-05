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Действительно ли Украину подталкивают к переговорам с РФ – почему идут намеки о снижении помощи

В США и Европе прекрасно понимают – переговоры со страной-агрессором дадут ей просто паузу для укрепления и продолжения агрессии

сегодня, 14:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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На фоне некоторого снижения поддержки Украины (и военной, и финансовой) со стороны США и Европы (по внутриполитическим и прочим мотивам), громче становятся голоса о необходимости переговоров. Появился в этом хоре и голос министра обороны Италии Гвидо Крозетто. Он заявил, что считает, что есть предпосылки к тому, чтобы весной мог начаться "диалог" Украины с РФМинистр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг и вовсе призвал Украину и Россию к началу мирных переговоров чуть ли не здесь и сейчасПри этом Россия готовности к конструктивным переговорам явно не демонстрируетВпрочем, как и Украина, акцентирующая, что россияне хотят заморозить войнуа не прекратить ее на условиях справедливого мира. Видны ли проявления того, что Украину склоняют к капитуляции? Каковы перспективы переговоров и реальные предусловия для них? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Действительно ли Украину подталкивают к переговорам с РФ – почему идут намеки о снижении помощи

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

На Западе не хотят второго раунда

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассуждает так:


"Опыт европейской истории (к которой можно относить и США – хоть страна находится и на американском континенте) подсказывает, что заигрывание с агрессором приводит только к тому, что тот на следующем этапе возобновления боевых действий имеет более выгодное положение. Взять тот же Мюнхенский договор 1938 года, которым пытались умиротворить Гитлера. В итоге Вторая мировая война всё равно вспыхнула".

По мнению эксперта, опасения, которые высказываются в Украине относительно наших союзников – это проявление мнительности. Виктор Савинов не сомневается, что все представители как англосаксонского, так и романского (Италия, Франция, Испания, ряд других стран) мира прекрасного понимают, что временная приостановка боевых действий обязательно приведет ко второму раунду. Более жесткому. И никто из них этого не хочет.

"Другое дело, что возможности помощи Украине, действительно, снизились. Та же Франция, по большей части, исчерпала складские ресурсы, которые могла предоставлять УкраинеИ для того, чтобы делать это в прежнем темпе, ей необходимо переводить промышленность на военный режим. Та же Польша планирует в ближайшие годы увеличить свою армию в 3,5 раза. А ее план помощи Украине строится на том, что вооружение, которое по новой военной доктрине будет списываться в результате модернизации, передастся нашей стране. Но это количество также ограничено. И польская экономика, как и французская, не заточена на военный лад", – поясняет эксперт.

Поэтому те предупреждения о сложностях с дальнейшей военной поддержкой Украины, которые мы слышим от союзников, вполне логичны и обоснованы. Это подтверждается экономически, статистически, акцентирует Виктор Савинов.

"Но у нас почему-то это воспринимается как подталкивание к переговорам с Россией. Что в корне неверно. Потому что, как я указал выше, в США и Европе прекрасно понимают – переговоры со страной-агрессором дадут ей просто паузу для укрепления и продолжения агрессии. Так что не стоит выдавать нашу мнительность за геополитическое действо", – констатирует эксперт.

Всё идет вовсе не к "договорняку" по сдаче Украины, а к укреплению нашей страны

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе уверен, что системного сокращения военно-технической и финансовой помощи Украине нет. Зато есть, напоминает он, актуальные решения саммита НАТО, G7, ЕС – по тотальной, бессрочной поддержке нашей страны в отражении российской агрессии, а также после – в процессе восстановления после войны.

"То, что в разных государствах происходят определенные политические процессы, конечно, влияет на скорость передачи нам всего необходимого, но не отменяют эту самую передачу (за редким исключением — той же Словакии). Почему-то все фокусируются на проблемных моментах, забывая, что во время недавнего Форума оборонных индустрий в Киеве был заключен ряд контрактов. Мы будем изготовлять вооружение и боеприпасы совместно с американцами, европейцами, турками. Это мощный прорыв! И об этом надо говорить. Тем более, что это не просто помощь, а полноценные военные контракты с долгосрочной перспективой", – поясняет эксперт.

Параллельно, продолжает он, в Штатах, похоже, решен вопрос с передачей нам дальнобойных ракет ATACMS. По инсайдам "New York Times", это просто не анонсируется, чтобы не давать возможность рашистам подготовиться к новым сюрпризам на фронте.

"Всё идет вовсе не к "договорняку" по сдаче Украины, а к укреплению нашей страны, – уверен Антон Кучухидзе. – Полноценные же переговоры могут быть лишь при условии, что в них заинтересованы обе стороны. А рашистская федерация явно дает понять, что переговоры нужны ей лишь для передышки, во время которой она накопит силы – и начнет новую волну агрессии. Какой смысл в таких переговорах? Конструктивная часть Запада понимает, что сейчас – лучший шанс покончить с имперской РФ, используя стратегические ошибки, допущенные путинским режимом, пошедшим на открытое вторжение в Украину. Так что – меньше эмоций, больше здравого смысла и анализа".

Поддержка Украины будет продолжена

Политолог Дмитрий Воронков не считает, что Запад нас стал как-то резко меньше поддерживать. Скорее, отмечает он, консолидация США и Европы вокруг Украины будет лишь усиливаться.

"Доказательством чему стало недавнее собрание в Киеве всех глав МИД стран ЕСВпервые в истории такое заседание проходило вне собственно Евросоюза. И прозвучали приятные для Украины посылы касательно нашей евроинтеграции. Плюс – недавние заявления президента США Байдена о непоколебимой поддержке Украиныа также о том, что он предоставил президенту Зеленскому всё, о чем тот просил (скорее всего, речь о ракетах ATACMS). В ту же копилку – высказывания канцлера ФРГ Шольца, акцентирующего, что мир должен наступить на условиях именно Киева. Плюс — немцы сообщили, что передадут нам еще одну систему IRIS-Т, с десяток зенитных самоходных установок Gepard", – перечисляет эксперт позитивные моменты.

Да, продолжает он, в Штатах есть сейчас внутренние политические проблемы. Но Дмитрий Воронков уверен, что поддержка Украины будет продолжена, на чем настаивает Администрация Байдена.

"Так что не просматриваются признаки того, что Украину подталкивают к несправедливому миру. Но, безусловно, российская пропаганда любое, даже несущественное, ослабление поддержки Украины со стороны тех или иных стран будет использовать в свою пользу. Разгоняя нарратив о том, что "Запад устал от Украины". Что касается Италии или Австрии, там традиционно есть кремлевские лоббисты, сателлиты Москвы. Не такие явные, как в Венгрии, но — есть. Поэтому я бы не рассматривал заявления отдельно взятых министров как некий симптом, сигнал касательно подталкивания Украины к неким переговорам", – говорит эксперт.

По его словам, РФ не станет публично добиваться каких-либо переговоров с Украиной на вменяемых условиях (без всех этих "новых реалий на земле" и "смены нацистского режима"). Но не перестанет качать тему переговоров, "заморозки" через своих сателлитов, в том числе на Западе. Чтобы кто-то выступал якобы посредником, рассказывая об "усталости Запада" и необходимости "любой ценой прекратить конфликт". Но именно Россия хочет переговоров, а не коллективный Запад, акцентирует Дмитрий Воронков.

"На данный момент не видно никаких перспектив для конструктивного диалога между Киевом и Москвой, – считает он. – Позиции кардинально разнятся. Мы выступаем за территориальную целостность Украины в международно признанных границах 1991 года, за полную деоккупацию своих территорий и наказания всех виновных в агрессии. Путинский режим стоит на совершенно иных позициях. И тут компромиссов нет и не будет — вплоть до, надеемся, падения путинского режима".

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Источник: https://comments.ua/
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