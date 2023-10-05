В Австрии сделали скандальное заявление о мирных переговорах Украины и России

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг призвал Украину и Россию к началу мирных переговоров, ведь, по его словам, на поле боя перестало происходить значительное движение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bild.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Фото из открытых источников

Глава МИД Австрии Шалленберг высказал предположение, что Украина вскоре сядет за стол переговоров с Россией для того, чтобы окончить войну.

"По моему мнению, очень скоро, раньше чем позже — логика переговоров вернется на поле боя. Если линия фронта перестает двигаться, это сигнал, что нужно это заканчивать", — сказал Александр Шалленберг и добавил, что "мир всегда достигается за столом переговоров и никогда на поле боя".

Как сообщает издание Bild на подобные заявления ответил один из высших украинских чиновников, отрицавший любые мирные переговоры с Россией по завершению войны на этом этапе.

"Даже если давление со стороны Брюсселя будет усиливаться, мы не будем вести переговоры. Для этого нет возможностей", – ответил украинский чиновник.

Напомним, что Украина предлагает "формулу мира" как основу для мирных переговоров по окончании войны. Среди основных пунктов "формулы мира" это безопасность Украины и возвращение границ страны к состоянию на 1991 год. В свою очередь Россия заявляет о "готовности" вступить в переговоры, однако выносит два ультиматума: "учет реалий на земле" и "интересов российской безопасности". То есть признать временно оккупированные территории частью РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Белом доме ответили на заявления России по поводу усталости Запада и уменьшения финансовой помощи для Украины.

Также "Комментарии" писали о секретаре СНБО, который назвал четыре человека, представляющих за границей Украину. Остальные, по словам Данилова, это туристы.