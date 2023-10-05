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В Австрии сделали скандальное заявление о мирных переговорах Украины и России

Австрийский министр считает, что пришло время для прекращения военных действий и начала мирных переговоров.

сегодня, 09:30
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг призвал Украину и Россию к началу мирных переговоров, ведь, по его словам, на поле боя перестало происходить значительное движение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bild.

В Австрии сделали скандальное заявление о мирных переговорах Украины и России

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Фото из открытых источников

Глава МИД Австрии Шалленберг высказал предположение, что Украина вскоре сядет за стол переговоров с Россией для того, чтобы окончить войну.


"По моему мнению, очень скоро, раньше чем позже — логика переговоров вернется на поле боя. Если линия фронта перестает двигаться, это сигнал, что нужно это заканчивать", — сказал Александр Шалленберг и добавил, что "мир всегда достигается за столом переговоров и никогда на поле боя".

Как сообщает издание Bild на подобные заявления ответил один из высших украинских чиновников, отрицавший любые мирные переговоры с Россией по завершению войны на этом этапе.

"Даже если давление со стороны Брюсселя будет усиливаться, мы не будем вести переговоры. Для этого нет возможностей", – ответил украинский чиновник.

Напомним, что Украина предлагает "формулу мира" как основу для мирных переговоров по окончании войны. Среди основных пунктов "формулы мира" это безопасность Украины и возвращение границ страны к состоянию на 1991 год. В свою очередь Россия заявляет о "готовности" вступить в переговоры, однако выносит два ультиматума: "учет реалий на земле" и "интересов российской безопасности". То есть признать временно оккупированные территории частью РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Белом доме ответили на заявления России по поводу усталости Запада и уменьшения финансовой помощи для Украины.

Также "Комментарии" писали о секретаре СНБО, который назвал четыре человека, представляющих за границей Украину. Остальные, по словам Данилова, это туристы.



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Источник: https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/unterstuetzung-broeckelt-grosser-durchbruch-ukraine-analyse-von-paul-ronzheimer-85613690.bild.html
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сегодня, 08:44

Час для перемовин ніколи не настане. Це війна на знищення Росії, а зі знищеним перемови не ведуть. Неспроможні, розікравши свою країну, ніколи не приймуть сусіда, як Ізраїль не приймає Палестину. Вправні розкрадачі власної країни завжди будуть прагнути розкрадати сусіда.


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