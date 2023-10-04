Россияне хотят заморозить войну: у Зеленского развенчали российские фейки

Месседжи о том, что Украине якобы не будет хватать ресурсов для борьбы против российской агрессии, неправдивы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Офис президента. Фото: Украинская правда

Глава ОП отметил, что российский пропагандисты активно распространяют дезинформацию о войне, в частности, о наличие боеприпасов и способности Украины дальше побеждать на поле боя.

"Ответ на это достаточно простой – Украине всегда будет чем уничтожать российского врага. Россияне действительно хотят заморозить войну, потому что они слабее, чем были раньше", — заявил Ермак.

Впрочем, глава Офиса президента подчеркнул, что задача Украины – освобождение наших территорий. И с этой задачей украинские защитники хорошо справляются. Придает уверенности также то, что западная коалиция сильная, несмотря на российское вранье. К тому же, Украина работает с союзниками над усилением санкционного давления.

"Россияне не достигнут своего, сколько бы ресурсов они не тратили на создание параллельной реальности своей машиной пропаганды", — заверил Ермак.

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Также издание "Комментарии" сообщало – всё более явно просматривается тенденция на сокращение поставок помощи в целом и вооружений в частности – Украине. В последнее время мы имеем соответствующие заявления со стороны Польши (на фоне скандала с запретом украинского экспорта), Словакии (из-за победы партия бывшего премьера Роберта Фицо, известного антиукраинской риторикой), неприятную пробуксовку от США (в связи с исключением соответствующей поддержки Украине из проекта временного бюджета). Плюс – заявления чиновников Франции и Великобритании, уверяющих, что отправили Украине почти все запасы, которые могли быть сняты со складов. О чем говорит происходящее? Как события могут развиваться дальше? Как следует действовать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



