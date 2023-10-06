logo

BTC/USD

27634.01

ETH/USD

1634.22

LTC/USD

65.21

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Арестович: нам скажут – забудьте про Крым и забудьте, наверное, про Донецк и Луганск
commentss НОВОСТИ Все новости

Арестович: нам скажут – забудьте про Крым и забудьте, наверное, про Донецк и Луганск

Бывший советник главы ОП спрогнозировал, к чему Запад будет активно подталкивать Украину

сегодня, 08:05 comments3236
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает портал "Комментарии", бывший внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович в программе "В гостях у Гордона" сделал новое скандальное заявление о том, к чему приближается война в Украине, а точнее ее развязка. Арестович предположил, что Запад вскоре будет заставлять Украину подписать мир с Россией, согласившись на утрату Крыма и Донбасса.

Арестович: нам скажут – забудьте про Крым и забудьте, наверное, про Донецк и Луганск

Арестович и Гордон. Фото: из открытых источников

"Нам скажут – забудьте про Крым и забудьте, наверное, про Донецк и Луганск. Нам скажут – Запорожская, Херсонская области – да… Здесь русские окончательно неправы. Их мы вам вернем, ну точнее, будем возвращать на переговорах", – заявил бывший советник главы ОП.


Он также отметил, что, если президент Украины Владимир Зеленский откажется подписывать, его заставят провести выборы. Якобы отсюда уже раскачивают тему выборов, которые, по словам того же Арестовича, вполне реально провести во время войны.

"Будут искать трезвого человека, способного рационально оценивать происходящее и подпишущего", – заявил Арестович.

Откуда у него такие сведения экс-советник не сказал. Как и не сказал, из чего вдруг Россия добровольно отдаст подконтрольные районы территории Запорожской и Херсонской областей.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне некоторого снижения поддержки Украины (и военной, и финансовой) со стороны США и Европы (по внутриполитическим и прочим мотивам), громче становятся голоса о необходимости переговоров. Появился в этом хоре и голос министра обороны Италии Гвидо Крозетто. Он заявил, что считает, что есть предпосылки к тому, чтобы весной мог начаться "диалог" Украины с РФ. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг и вовсе призвал Украину и Россию к началу мирных переговоров чуть ли не здесь и сейчас. При этом Россия готовности к конструктивным переговорам явно не демонстрирует. Впрочем, как и Украина, акцентирующая, что россияне хотят заморозить войну, а не прекратить ее на условиях справедливого мира. Видны ли проявления того, что Украину склоняют к капитуляции? Каковы перспективы переговоров и реальные предусловия для них? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!