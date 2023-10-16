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Что думают украинцы о конфликте во власти и усталости Запада от войны: новые данные соцопроса

Возросло количество украинцев, которые верят в конфликт во власти и в усталость Запада

сегодня, 13:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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За последний год среди наших соотечественников увеличился процент тех, кто верит, что между политическим и военным руководством страны существует ряд разногласий, а также, что Запад ощущает усталость от войны в Украине и во многом готов уменьшать помощь Киеву. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Киевского международного института социологии.

Что думают украинцы о конфликте во власти и усталости Запада от войны: новые данные соцопроса

Зеленский и Залужный. Фото из открытых источников

Социологи от метили, если год назад тех, кто верил в условный конфликт между Зеленским и Залужным было всего 14%, то теперь таких 32%. В то же время подавляющее большинство населения Украины − 54% (в сентябре 2022 года − 71%) − продолжают придерживаться позиции, что политическое руководство и военное командование действуют слаженно как одна команда.


По оценкам социологов, также увеличился процент тех, кто допускает, что власть может пойти на компромиссы с Россией. В сентябре 2022 года таких было 5%, а сейчас – 12%. В то же время 80% − продолжают верить, что власть не пойдет не неприемлемые для Украины компромиссы. Год назад таких было 87%.

Что касается стойкости поддержки Запада, то сейчас 30% украинцев считают, что Запад может ослабить поддержку Украины из-за усталости от войны. Год назад таких было всего 15%.

Читайте также на портале "Комментарии" – несмотря на то, что уже больше, чем полтора года идет полномасштабная война, большинство наших соотечественников считают, что идти на компромисс с противником нельзя и нужно продолжать борьбу до полной победы. Хоть социологи и признают, что в первые месяцы полномасштабного вторжения процент тех, кто готов продолжать борьбу до победы был немного больше, нежели сейчас. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Gallup.



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Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1302&page=1
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