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Продолжать борьбу до победы или соглашаться на переговоры – что думают украинцы: результаты опроса

Согласно результатам опроса, за скорейшее завершение войны выступают регионы, наиболее близкие к линии фронта

сегодня, 09:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Несмотря на то, что уже больше, чем полтора года идет полномасштабная война, большинство наших соотечественников считают, что идти на компромисс с противником нельзя и нужно продолжать борьбу до полной победы. Хоть социологи и признают, что в первые месяцы полномасштабного вторжения процент тех, кто готов продолжать борьбу до победы был немного больше, нежели сейчас. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует опрос, проведенный Gallup.

Продолжать борьбу до победы или соглашаться на переговоры – что думают украинцы: результаты опроса

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По итогам социологического исследования стало известно, что трое из пяти (60%) украинцев, опрошенных в июле и августе, заявили, что поддерживают, чтобы Украина продолжала сражаться до тех пор, пока она не победит. При этом тех, кто высказался за то, чтобы Украина начала переговоры о прекращении войны как можно скорее – 31%.


Для сравнения социологи вспомнили, что примерно год назад тех, кто полностью поддерживал готовность Украины бороться вплоть до победы было 70%. Сейчас таких на 10% меньше.

"Хотя большинство украинцев поддерживают борьбу до победы, это мнение не разделяется одинаково по всей Украине. Жители Севера Украины (72%), включая Киев, и Запада (71%) больше всего поддерживают продолжение боевых действий, даже несмотря на усиление обстрелов со стороны российских войск. Явное большинство в Центре (64%) Украины также поддерживает борьбу до победы. В южных (45%) и восточных (52%) регионах, наиболее близких к линии фронта, поддержка продолжения борьбы по-прежнему ниже, чем в остальной части страны. В результате доля тех, кто выступает за скорейшее прекращение войны путем переговоров, самая высокая на Юге (41%) и Востоке (39%)", – говорится в описании результатов опроса. 

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Источник: https://news.gallup.com/poll/512258/ukrainians-stand-behind-war-effort-despite-fatigue.aspx
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