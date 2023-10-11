Продолжать борьбу до победы или соглашаться на переговоры – что думают украинцы: результаты опроса

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что уже больше, чем полтора года идет полномасштабная война, большинство наших соотечественников считают, что идти на компромисс с противником нельзя и нужно продолжать борьбу до полной победы. Хоть социологи и признают, что в первые месяцы полномасштабного вторжения процент тех, кто готов продолжать борьбу до победы был немного больше, нежели сейчас. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует опрос, проведенный Gallup.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
По итогам социологического исследования стало известно, что трое из пяти (60%) украинцев, опрошенных в июле и августе, заявили, что поддерживают, чтобы Украина продолжала сражаться до тех пор, пока она не победит. При этом тех, кто высказался за то, чтобы Украина начала переговоры о прекращении войны как можно скорее – 31%.
Для сравнения социологи вспомнили, что примерно год назад тех, кто полностью поддерживал готовность Украины бороться вплоть до победы было 70%. Сейчас таких на 10% меньше.
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