Продолжать борьбу до победы или соглашаться на переговоры – что думают украинцы: результаты опроса

Несмотря на то, что уже больше, чем полтора года идет полномасштабная война, большинство наших соотечественников считают, что идти на компромисс с противником нельзя и нужно продолжать борьбу до полной победы. Хоть социологи и признают, что в первые месяцы полномасштабного вторжения процент тех, кто готов продолжать борьбу до победы был немного больше, нежели сейчас. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует опрос, проведенный Gallup.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По итогам социологического исследования стало известно, что трое из пяти (60%) украинцев, опрошенных в июле и августе, заявили, что поддерживают, чтобы Украина продолжала сражаться до тех пор, пока она не победит. При этом тех, кто высказался за то, чтобы Украина начала переговоры о прекращении войны как можно скорее – 31%.

Для сравнения социологи вспомнили, что примерно год назад тех, кто полностью поддерживал готовность Украины бороться вплоть до победы было 70%. Сейчас таких на 10% меньше.

"Хотя большинство украинцев поддерживают борьбу до победы, это мнение не разделяется одинаково по всей Украине. Жители Севера Украины (72%), включая Киев, и Запада (71%) больше всего поддерживают продолжение боевых действий, даже несмотря на усиление обстрелов со стороны российских войск. Явное большинство в Центре (64%) Украины также поддерживает борьбу до победы. В южных (45%) и восточных (52%) регионах, наиболее близких к линии фронта, поддержка продолжения борьбы по-прежнему ниже, чем в остальной части страны. В результате доля тех, кто выступает за скорейшее прекращение войны путем переговоров, самая высокая на Юге (41%) и Востоке (39%)", – говорится в описании результатов опроса.

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