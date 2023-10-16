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Вашингтон не позволит Украине проиграть войну: в Минфине США сделали новое заявление

Глава Минфина США заверила, что Вашингтон точно поддержит Украину экономически

сегодня, 16:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Поддержка Украины остается "главным приоритетом" для США и Европы и является решающей для поддержки военной битвы Украины против российского вторжения. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен, пишет "Reuters".

Вашингтон не позволит Украине проиграть войну: в Минфине США сделали новое заявление

США и Украина. Фото: из открытых источников

"Мы не можем позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам, когда она продемонстрировала способность добиться успеха на поле боя", — отметила Йеллен в своем выступлении, подготовленном к ее встрече с министрами финансов еврозоны.


Она сказала, что Белый дом привержен поддержке Украины "столько, сколько потребуется" и будет бороться за то, чтобы двухпартийное большинство в Конгрессе США одобрило "решительную" и бесперебойную помощь.

Встреча Йеллен с Еврогруппой проходит в то время, когда администрация президента США Джо Байдена готовится провести новый пакет военной помощи на сумму более 2 млрд долларов как для Украины, так и для Израиля, который готовит наземное вторжение после смертельного нападения 7 октября, совершенного группировкой ХАМАС, которая правит в Газе.

Читайте также на портале "Комментарии" – несмотря на то, что до выборов еще более года, в США политическая турбулентность уже вышла на новые рубежи. Продолжается спикериада в Палате представителей. Высказываются опасения по поводу гипотетической войны с Китаем. В пакет помощи Украине и Израилю хотят "зашить" еще и поддержку Тайваню, а также укрепление границы США и Мексики. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" происходящее в Штатах и влияние этого на глобальную мировую безопасность.

Также издание "Комментарии" сообщало — США способны одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, поддерживая при этом международный уровень обороноспособности. Такое заявление в интервью "CBS News" сделал президент США Джо Байден.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/yellen-says-us-will-fight-ensure-robust-economic-aid-ukraine-2023-10-16/
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