Вашингтон не позволит Украине проиграть войну: в Минфине США сделали новое заявление

Поддержка Украины остается "главным приоритетом" для США и Европы и является решающей для поддержки военной битвы Украины против российского вторжения. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен, пишет "Reuters".

США и Украина. Фото: из открытых источников

"Мы не можем позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам, когда она продемонстрировала способность добиться успеха на поле боя", — отметила Йеллен в своем выступлении, подготовленном к ее встрече с министрами финансов еврозоны.

Она сказала, что Белый дом привержен поддержке Украины "столько, сколько потребуется" и будет бороться за то, чтобы двухпартийное большинство в Конгрессе США одобрило "решительную" и бесперебойную помощь.

Встреча Йеллен с Еврогруппой проходит в то время, когда администрация президента США Джо Байдена готовится провести новый пакет военной помощи на сумму более 2 млрд долларов как для Украины, так и для Израиля, который готовит наземное вторжение после смертельного нападения 7 октября, совершенного группировкой ХАМАС, которая правит в Газе.

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