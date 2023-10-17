В МИД отреагировали на заявление, что НАТО "увидели дно" в запасах оружия

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Кравцев Сергей
Никто не строил каких-то иллюзий относительно того, что запасы оружия в союзников Украины не бесконечны. Поэтому и велась работа над увеличением производства оружия в странах НАТО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников
Глава МИД иронично отреагировал на просьбу телеведущих прокомментировать заявление председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра на Варшавском форуме безопасности, что страны НАТО уже "видят дно" в запасах вооружений.
Он добавил, и в Киеве, и в других мировых столицах прекрасно понимали, что без наращивания производства оружия, невозможно будет дальше давать отпор российской агрессии. Поэтому заранее были приняты соответствующие решения, запущен процесс производства. Партнеры начали работать над увеличением производства оружия в странах НАТО.
Дмитрий Кулеба уверен, что на сегодня у партнеров еще есть запасы оружия, которые нужны для фронта.
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