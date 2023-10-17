В МИД отреагировали на заявление, что НАТО "увидели дно" в запасах оружия

Никто не строил каких-то иллюзий относительно того, что запасы оружия в союзников Украины не бесконечны. Поэтому и велась работа над увеличением производства оружия в странах НАТО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

Глава МИД иронично отреагировал на просьбу телеведущих прокомментировать заявление председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра на Варшавском форуме безопасности, что страны НАТО уже "видят дно" в запасах вооружений.

"НАТО достигло дна своих запасов, но тут внизу постучалась Украина и сказала: "Нет, нет. Это еще не дно, еще отдай вот и вот", — отметил министр.

Он добавил, и в Киеве, и в других мировых столицах прекрасно понимали, что без наращивания производства оружия, невозможно будет дальше давать отпор российской агрессии. Поэтому заранее были приняты соответствующие решения, запущен процесс производства. Партнеры начали работать над увеличением производства оружия в странах НАТО.

Дмитрий Кулеба уверен, что на сегодня у партнеров еще есть запасы оружия, которые нужны для фронта.

"С другой стороны, мой опыт показывает, что каким бы ни был пустой склад, но у хорошего генерала всегда есть двойное дно. То есть под дном у него еще лежит запас снарядов, и мы знаем, как это дно открывать для того, чтобы ввезти в Украину необходимое оружие, чтобы оно было на фронте", — отметил дипломат.

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