"Грубейшая ошибка": появилась реакция Москвы на передачу Украине ATACMS

В РФ уже традиционно пригрозили серьезными проблемами и последствиями Украине за использование дальнобойных американских ракет ATACMS. Ну, а решение Вашингтона согласиться на поставки ракет Украине в Москве назвали "грубейшей ошибкой". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов

Дипломат заявил, что США делают все, чтобы НАТО и Россия таки столкнулись в прямом противостоянии.

"Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет – грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер. Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений", — заявил посол.

И, конечно же, Анатолий Антонов высказал убеждение, что даже наличие такого оружия в Украине никак не скажется на расстановке сил на поле боя.

Стоит отметить, что иного мнения придерживаются американские аналитики Институт изучения войны. В США считают, что наличие у Украины дальнобойных американских ракет ATACMS может значительно повлиять на ситуацию на поле боя. Теперь российским оккупантам придется адаптировать принципы использования авиации и складов с учетом противостояния новому оружию в руках украинской армии.

Читайте также на портале "Комментарии" — США подтверждают передачу Украине ракет ATACMS. Но ракеты, полученные украинской армией, имеют ограниченный радиус действия 165 километров. Такое заявление сделала представитель Совета нацбезопасности США Эдриен Уотсон.



